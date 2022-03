Loredana Chivu a îmbrăcat un top cu decolteu abisal. Cum arată ținuta care i-a acoperit o mică parte din bustul generos

Loredana Chivu a publicat pe contul de Instagram o nouă imagine, care a lăsat cu gura căscată fanii. Deși și-a obișnuit prietenii virtuali cu postările sale incendiare, se pare că de data aceasta a reușit să încingă atmosfera din nou.

Focoasa blondină a îmbrăcat un top care i-a lăsat la vedere formele de-a dreptul senzuale, în mod special bustul generos. Postarea a pus pe jar publicul masculin și a generat o mulțime de reacții pozitive, semn că diva este apreciată de foarte multe persoane.

Cum arată Loredana Chivu într-un top mult prea mic pentru bustul său

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Loredana Chivu este pasionată de shooting-urile foto. Totodată, vedeta este posesoarea unui trup de invidiat cu care face furori la fiecare apariție de pe micile ecarne sau din mediul online.

De curând, focoasa blondină s-a decis să își uimească din nou internauții cu o poză ferbinte. Aceasta a îmbrăcat un top negru și cu decolteu abisal, care i-a lăsat la vedere bustul spectaculos, talia de vispe și superbele trăsături ale feței.

Loredana Chivu și-a asortat ținuta cu o mai multe bijuterii scumpe, un machiaj discret și o coafură impresionantă. Un lucru este evident, fosta asistentă TV arată bestial în orice ținută ar alege.

Pentru că se laudă cu o comunitate impresionantă de prieteni virtuali, postarea Loredanei Chivu a strâns mai bine de 4 mii de like-uri și o mulțime de mesaje frumoase. Internauții au ținut neapărat să-i laude aspectul fizic impecabil.

„Ești perfectă, draga mea”, „Atăți senzațional, iubito!”, „Tu arăți minunat întotdeauna” sau ”Ești atât de sexy”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care nu s-au putut abține și au oferit complimente pentru modul în care își menține vedeta aspectul fizic.

Prin ce dramă a trecut Loredana Chivu

Loredana Chivu este mereu cu zâmbetul pe buze și se bucură din plin de viața, însă puțini sunt cei care știu ce dramă se ascunde sub chipul său fericit. Vedeta și-a luat inima în dinți și a povestit în cadrul unei emisiuni online despre cea mai mare dramă a vieții sale.

„Băiatul cu care eram atunci, pentru că nu s-a simțit confortabil, mi-a dat un cap în arcadă, mi s-a umflat foarte tare, m-am umplut de sânge. O altă traumă a mea a fost faptul că eu atunci eram însărcinată și la două luni am pierdut copilul pe care mi-l doream, asta e o altă traumă de-a mea. Cred că a avut o legătură cu toate stările mele de atunci, era totul bine, mi s-a spus că sarcina s-a oprit din evoluție”, a povestit ea, conform spynews.ro.

„Eram într-o relație, îmi doream copilul, îmi doresc copii de foarte mult timp, n-a fost să fie. Am fost la Arsenie Boca, iar când m-am întors fără să am cea mai mică impresie mi-am făcut un test de sarcină și a ieșit pozitiv, am sunat doamna ginecolog, mi-a zis să iau niște pastile să prindă sarcina, a fost o mare fericire pentru mine și am zis că e de la Dumnezeu.”, a mai adăugat ea.

