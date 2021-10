Loredana, ipostaza senzuală în care s-a pozat pe Instagram. Cât de bine arată jurata X Factor într-o ținută din dantelă

De această dată, Loredana a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care a apărut într-o ținută de vis, din dantelă de culoare neagră. Fanii au reacționat imediat și i-au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de apreciere.

Loredana a publicat pe internet o fotografie în care a apărut cu o ținută din dantelă neagră cu care a atras reacții pozitive în mediul online. Vedeta a scris în caseta de descrieri a fotografiei un vers dintr-o piesă lansată de ea în urmă cu mai mult timp.

Vedeta este foarte apreciată de fanii din România și nu au lăsat fotografia să treacă fără a-i nota vedetei câteva gânduri, desigur, de apreciere.

Loredana deține un trup de vis de care are foarte mare grijă permanent. Vedeta a fost înzestrată cu un bust voluptos pe care și l-a pus în evidență foarte bine în cadrul ultimei sale postări de pe rețelele de socializare. Îmbrăcată intr-o rochie din dantelă neagră, Loredana a arătat de vis.

“Te alung și te chem iar, Te las și iar te iau…”, a fost descrierea pe care Loredana a atașat-o fotografiei de pe Instagram.

Prietenii virtuali ai vedetei au ținut să-i transmită o serie de gânduri prin care i-au spus că o apreciază foarte mult pentru frumusețea pe care o deține.

„Frumoaso ești superbă ai un corp frumos”, „Ești superbă și foarte frumoasă”, „Ești superbă, ești ca un model pentru mine, te apreciez enorm”, au fost câteva dintre mesajele pe care artista le-a primit de la fanii de pe rețelele de socializare, unde este urmărită într-un număr foarte mare de fani.

Loredana s-a vaccinat cu a treia doză împotriva Covid-19

Loredana s-a vaccinat cu a treia doză și a publicat o imagine și un mesaj ferm, pe rețelele sociale. „M-am vaccinat cu a treia doză. Singura solutie pentru a termina Pandemia”, a scris Loredana, în dreptul fotografiei pe care a publicat-o pe rețelele sociale.

Jurata X Factor s-a vaccinat, la scurt timp după ce a suferit probleme medicale și a publicat pe rețelele sociale o imagine cu ea din ambulanță. Acea imagine i-a îngrijorat pe fani, iar după scurt timp artista a venit cu precizări referitoare la starea ei de sănătate.

Artista a mărturisit că organismul ei a fost foarte solicitat în ultima vreme, așa că a avut nevoie de intervenția medicilor:

„Dragii mei, vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plină de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția că are nevoie de o pauză. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to y’all! (n.r. traducere: Aveți grijă de voi. Vă transmit toată dragostea)”, a scris Loredana pe rețelele sociale.

