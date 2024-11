Loredana, moment emoționant la Sala Palatului. Artista le-a avut alături pe scenă pe fiica și mama ei: „Trei generații pe canapea”

Loredana a susținut 2 concerte fabuloase la Sala Palatului, pe 16 și 17 noiembrie. Artista a avut o mulțime de momente care mai de care mai spectaculoase pe scenă, însă nu au lipsit nici clipele emoționante de familie.

În unul dintre momentele de la concertul de la Sala Palatului, Loredana le-a avut alături pe fiica și pe mama ei. Despre Elena Boncea, Loredana a mărtuisit că o insipră în fiecare zi, iar pe Leonida Groza, artista a fost încântată să o vadă aranjată.

„Cea care mă inspiră în fiecare zi și de la care învăț în fiecare zi ceva este fiica mea Elena”, a spus Loredana în timp ce se afla lângă fiica sa.

Loredana, moment emoționant în timpul concertului de la Sala Palatului: „3 generații pe o canapea”

Când mama Loredanei a intrat în scenă, artista nu a ezitat să-i facă un compliment inedit.

„Arăți foarte bine! Îmi place când te gătești așa, ești superbă! Ești ca o puștoaică”, i-a spus Loredana mamei sale.

„3 generații pe o canapea”, a descris Loredana momentul.

În timp ce pe scenă se aflau 3 generații de femei superbe, spectatorii au ascultat piesa „Suflet drag!”

Concertul Loredanei de la Sala Palatului s-a numit Loredna Forever pentru că a fost o celebrare a vieții sale în muzică: „Cânt de când mă știu și am avut șansa să am această dragoste deschisă și necondiționată din partea publicului încă de la 14 ani de când am apărut prima dată pe sticlă la Steaua fără nume.”, a spus Loredana, precizând că în acest concert va cânta toate melodiile sale celebre: „Sunt cântece pe care nu le cânt tot timpul în concertele pe care le am în țară sau peste hotare pentur că anumite cântece sunt legate de anumite amintiri, de anumite etape și de multe ori publicul vrea doar să danseze, sau doar să se simtă bine și atunci piesele emoționante sunt de multe ori scoase din repertoriu”, a explicat artista.

Recent, Loredana a lansat o piesă alături de Ștefan Bănică: „Acest duet e un moment așteptat de fani de mult timp. M-am bucurat când Ștefan m-a sunat să-mi propună această colaborare. Suntem într-un moment în viețile noastre în care povestea acestui cântec trebuie auzită. Ștefan nu e doar un artist fabulos, ci și un prieten care mi-a fost alături încă de la început! De-abia aștept să descoperiți noul nostru cântec și videoclip: Ține-mă de mână!", a spus artista.