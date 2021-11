Luis Gabriel și Haziran au pierdut unul dintre copii. Tânăra era însărcinată cu gemeni. Ce spun despre întâmplare

Se pare că lucrurile sunt puțin altfel decât la o sarcină normală pentru Haziran. Aceasta a rămas însărcinată cu gemeni, dar din nefericire unul dintre embrioni s-a oprit din evoluție, sarcina fiind ajunsă la 6 săptămâni.

Haziran a avut gemeni, dar a pierdut unul dintre copii. Ce spune despre întâmplarea nefericită

“Da, am avut parte de niște complicații chiar de ziua lui Luis, acum câteva zile, am ajuns la spital, am avut sângerări și am aflat ulterior că trebuiau să fie doi săculeți, dintre care unul sau oprit din evoluție și era foarte mic și trebuie eliminat”, a spus Haziran la Xtra Night Show, emisiunea de la Antena Stars.

Atât Luis Gabriel, cât și Haziran au pe cale maternă gemeni, motiv pentru care a aflat și tânăra că a purtat în pântec o sarcină gemelară, dar care nu s-a dus la bun sfârșit pentru unul dintre feți: “Noi am avut gemeni în familie”, spun cei doi.

Deocamdată nu a afectat cu nimic sarcina în evoluție a tinerei artiste și cei doi tineri se bucură de darul primit. Luis Gabriel și Haziran sunt optimiști și pun întâmplarea în seama voinței lui Dumnezeu.

“În continuare sperăm că pe viitor să nu fie alte probleme pentru că deja suntem foarte supărați că s-au oprit din evoluție unul dintre ei, dar este bine că măcar unul este în regulă”, spune Haziran.

Întrebați dacă înainte au luat în calcul posibilitatea de a avea gemeni Luis Gabriel a mărturisit că mama sa mereu i-a spus că va avea gemeni, mai ales că în familia lor sunt cazuri.

Haziran spune că a visat cu o zi înainte doi copii: “Eu oricum sunt cu visele. Visase o fată și băiat cu o seară înainte și îmi rămăsese întipărit în minte că Doamne o să fac fată și băiat”.

Haziran este o tânără domnișoară blondă, care împărtășește aceeași pasiune pentru muzică cu iubitul său, Luis Gabriel.

Deși foarte tineri, cei doi au decis să ia viața în piept și să-și asume o relație în adevăratul sens al cuvântului. Stau în aceeași casă, împart aceleași lucruri, aceeași dragoste pentru muzică, aceleași responsabilități, iar acum au aflat că vor deveni părinți.

Tânăra este însărcinată acum în 6 săptămâni. Haziran a postat în mediul online o fotografie cu radiografia sarcinii sale și a scris: “Baby loading .. ❤️👶🏼 6 weeks 🙏 Suntem cei mai fericiți oameni de pe pamant! Cea mai frumoasă veste pe care am primit-o!”.

Cine este Luis Gabriel și cum a ajuns celebru

Luis Gabriel a devenit cunoscut după ce a lansat piesa "Toate diamantele", alături de Ionuț Cercel. Dacă în anii 2000 Ionuț Cercel, fiul lui Petrică Cercel, rupea scenele alături de manelişti celebri la doar 12 ani, ei bine acum s-a reprofilat. A lăsat deoparte microfonul şi a devenit "maşină de hit-uri".

Fostul copil fantastic al muzicii de petrecere, Ionuţ Cercel este acum un artist complet transformat și descoperă tinere talente. Acesta a fost mâna dreaptă a lui Luis Gabriel, a cărui an de glorie a fost 2020, atunci când melodia "Toate Diamantele" s-a auzit în întreaga țară, chiar și pete hotare.

