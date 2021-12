Luis Gabriel și Haziran, imaginea de Crăciun cu care au topit inimile tuturor. Cât de frumoși sunt imâpreună cei doi

Iată că, vdetele din România știu cum să se simtă bine acum, de Crăciun, și s-au pozat în ipostaze emoționante, lângă bradul frumos împodobit cu ocazia acestei sărbători. Este și cazul cuplului Luis Gabriel și Haziran, care urmează să devină și părinți.

Luis Gabriel și Haziran, imaginea emoționantă de Crăciun. Cum s-au pozat cei doi

Luis Gabriel, cântărețul piesei „Toate diamantele” și partenera acestuia, Haziran, au surprins pe toată lumea cu o fotografie de Crăciun cu adevărat emoționantă, care, de altfel, a și fost apreciată de foarte multe persoane din mediul online, semn că aceștia sunt foarte iubiți de fanii lor.

Cu o mână protectivă pe burtica de mamă a lui Haziran, Luis Gabriel și partenera acestuia au arătat fabulos în acest cadru special. Chiar și mesajul pe care cei doi l-au lansat în mediul online a fost unul cu adevărat emoționant, pentru care au primit multe aprecieri și comentarii.

„Primul Crăciun în 3 ❤️👼🏼 @luisgabriel.music 🎄 Vă iubesc, minunile mele! 🙏 Sărbători frumoase tuturor și vă dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sperăm să vă transmitem din fericirea noastră și vouă!”, a fost mesajul pe care Haziran l-a scris pe rețelele de socializare, în dreptul fotografiei emoționantte pe care ea a făcut-o public.

Fanii au ținut să le scrie mai multe mesaje emoționante, prin care le-au transmis mai multe mesaje de felicitare și de susținere.

Luis Gabriel și Haziran se pregătesc să devină părinți

Luis Gabriel și iubita lui, Haziran, urmează să devină părinți, însă au avut parte de o cumpănă în viața lor de cuplu. Cei doi aveau gemeni, însă l-au pierdut pe unul dintre cei doi. Prezenți în emisiunea Acces Direct, moderată de Mirela Vaida, aceștia au făcut o serie de dezvăluiri despre relația lor.

„Luis Gabriel și Haziran află ce le rezervă viitorul, după ce au aflat că vo fi părinți”, i-a prezentat Mirela Vaida pe cei doi cântăreți.

„Eu am venit acum din Italia, am avut concert. Noi ne-am pregătit de fetiță. Vrem să fie totul bine 100%. Noi bănuim că ar fi fetiță, ne-a dat un pont doctorul”, spune Luis Gabriel.

„Nu mă plâng de sarcină, nu am o sarcină toxică, am grețuri, dar încep să se rărească. Nu am probleme cu mâncărurile, cu fumul de țigară. Am poftă de orice, aș mânca orice”, spune Haziran, întrebată de Mirela Vaida dacă duce o sarcină grea.

„Era foarte calmă înainte. Și când plec îi dau un mesaj frumos și ea plânge, e foarte sensibilă, noi suntem împreună de un an și câteva luni. Eu am termen de nuntă, peste doi ani. Vom face o cununie restrânsă, după nunta”, au vorbit cei doi despre nuntă.

Se pare că lucrurile sunt puțin altfel decât la o sarcină normală pentru Haziran. Aceasta a rămas însărcinată cu gemeni, dar din nefericire unul dintre embrioni s-a oprit din evoluție, sarcina fiind ajunsă la 6 săptămâni.

