Luke Perry a murit, dar l-ai văzut pe fiul său? Jack Perry îi seamănă leit, dar e incredibil cu ce se ocupă! VIDEO

Luke Perry a murit. Cum arata fiul său, Jack Perry, în vârstă de 21 de ani, și cu se ocupă VIDEO. Jack Perry nu e actor, deși activează în domeniul entertainmentului.

Luke Perry, starul din Beverly Hills 90210, a murit la vârsta de 52 de ani, înconjurat de familie, cei doi copii Jack și Sophie, logodnica sa, Wendy Madison Bauer, fosra sa soție Miniie Sharp, mama sa, Ann Bennet, tatăl vitreg Steve Bennet, dar și fratele și sora acestuia - Tom Perry și Amy Coder.

Cauza morții lui ”Dylan” din celebrul serial Beverly Hills 90210 afost un AVC - accident vascular cerebral grav. Luke Perry a murit la 4 zile după ce suferise AVC-ul.

Luke Perry a murit. Fiul său, Jack Perry îi seamănă leit

Toți cei care l-au admirat pe actorul Luke Perry spun că fiul său, Jack Perry, îi calcă pe urme. Tânărul în vârstă de 21 de ani seamănă cu tatăl său , deși acesta a ales să aibă un look mai rebel decât starul din celebrul serial Beverly Hills. Jack Perry activează tot în domeniul entertaining-ului, dar nu e actor, ci... luptător de wrestling. Jack Perry are însă un look mult mai rebel - purtând părul lung și ondulat.

Tatăl său, Luke Perry, care a murit astăzi, după ce în urmă cu câteva zile suferise un accident vascular cerebral, obișnuia să meargă la meciurile de wrestling ale fiului său și era susținătorul său numărul unu.

Jack Perry, fiul lui ”Dylan” din ”Beverly Hills” 92210, face o carieră în wrestling, la nivel profesionist. Vezi, mai sus, un video, cu unul dintre meciurile de wrestling ale lui Jack Perry.

Actorul Luke Perry, răpus de un AVC

Luke Perry, în vârstă de 52 de ani, a murit luni dimineaţă la Spitalul St. Joseph din Burbank, California, în urma complicațiilor apărute în urma accidentului vascular pe care l-a suferit pe 27 februarie.

"Beverly Hills 90210", serialul în care a făcut furori actorul Luke Perry, a stat la baza unor seriale ca "Melrose Place" şi "Models Inc.".