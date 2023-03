Mădălina Ghenea s-a destăinuit la un post de televiziune italian. Ce s-a întâmplat în viața ei timp de șase ani: „Eram speriată”

Mădălina Ghenea s-a făcut remarcată, de-a lungul timpului, pentru frumusețea fără cusur, dar și pentru aparițiile sale extrem de stilate și delicate. Recent, actrița a fost invitată în emisiunea „Verissimo”, acolo unde a abordat, alături de gazda emisiunii, mai multe subiecte intime.

Însă, prezența frumoasei brunete a reușit să acapareze publicul nu doar datorită ținutei primăvăratice, ci și prin intermediul unei declarații făcute în direct.

Citește și: Leonardo dCaprio și Mădălina Ghenea, surprinși în același club împreună. Cum au fost fotografiați cei doi

Ce a declarat Mădălina Ghenea la emisiunea din Italia: „Eram atât de speriată”

Pe lângă discuțiile despre rolul de mamă și începuturile carierei sale, Mădălina Ghenea a abordat un subiect extrem de sensibil pentru ea. Actrița a povestit că a fost hărțuită timp de șase ani de zile, gândindu-se serios la posibilitatea de a părăsi Italia:

„Eram atât de speriată. Timp de mai bine de șase ani am primit zilnic insulte, amenințări, chiar și amenințări cu moartea.”, a mărturisit actrița, citată de newsweek.ro.

Mădălina Ghenea a mărturisit că, la început, nu a dorit să facă plângere, considerând că ceea ce i se întâmplă este doar rezultatul celebrității sale și la un moment dat, o să se oprească. Numai că, treptat, cuvintele adresate și felul în care era căutată deveneau mult prea insistente și greu de digerat:

„La început am acceptat, am greșit. Am crezut că este un efect secundar al muncii mele, al popularității, dar niciodată nu trebuie să accepți cuvinte atât de puternice, atât de dure. (...) Profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece au reușit să identifice hărțuitorul.”, a povestit Mădălina Ghenea în cadrul emisiunii, potrivit publicației oggi.it, citată de Libertatea pentru femei.

Așadar, într-un final, actrița și-a regăsit liniștea, datorită autorităților din Milano.

Citește și: Mădălina Ghenea, pozată într-o ipostază foarte provocatoare pe rețelele sociale, cu formele la vedere. Cum arată costumul de baie

Ce spune Mădălina Ghenea despre fiica ei și a lui Matei Stratan: „Este un copil fericit”

Mădălina Ghenea a abordat și o perspectivă mai optimistă și a vorbit despre fiica ei. Actrița a descris-o pe Charlotte ca pe un copil extrem de inteligent, care înțelege ceea ce se întâmplă în jurul ei.

Mădălina Ghenea a mai adăugat că fetița a înțeles de la bun început faptul că părinții ei nu mai sunt împreună și că acest lucru nu trebuie să însemne că nu mai e iubită:

„Eu și tatăl fiicei mele nu mai suntem împreună, dar fetița mea este foarte deșteaptă și a înțeles că, în ciuda acestui lucru, este foarte iubită. Charlotte este un copil foarte inteligent și este un copil fericit.”, a declarat Mădălina Ghenea, potrivit Libertatea pentru femei.

Secrete dureroase ies la iveală ▶ Descoperă evenimentele neașteptate în noul episod Hotel Portofino, în AntenaPLAY