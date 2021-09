Mădălina Ghenea s-a înscris la facultate în Italia. Ce studiază actrița la vârsta de 34 de ani

Mădălina Ghenea își dorește să studieze cât mai multe despre cultura Italiei, dar și despre limbă și a ales să se întoarcă la facultate pentru a face acest lucru. Modelul internațional a povestit în urmă cu câteva zile despre dorința ei care a devenit realitate.

Mădălina Ghenea, la facultate, la vârsta de 34 de ani. Ce va studia

Vedeta a ales să urmeze cursurile de la Universitatea Stranieri din Perugia, unde va studia despre limba și cultura italiană. În urmă cu câteva zile ea își anunța fanii de pe rețelele de socializare despre faptul că își dorește foarte mult să fie din nou pe băncile facultății, iar vestea că a fost acceptată de Universitate a făcut-o foarte fericită.

Dornică de a învăța mai multe despre cultura Italiei, țara care a „adoptat-o” pe celebra actriță, a decis să revină pe băncile școlii și să fie studentă. Universitatea la care a aplicat ea îi pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru ca a să poată face excelență în acest domeniu.

Potrivit viva.ro, actrița a vorbit și despre rolul pe care îl are noul film în care a jucat alături de Lady Gaga.

„În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă.

Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri. Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră. Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott’, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram, care face parte din distribuția „House of Gucci’.

Mădălina Ghenea s-a iubit cu Gerard Butler

Mădălina Ghenea a fost într-o relatie cu Gerard Butler în anul 2012. Americanul a pus ochii pe faimoasa româncă în mai 2012, după ce Mădălina și Leonardo DiCaprio s-au despărțit. Relația lor a durat aproximativ un an, iar motivele despărțirii lor nu au fost clare.

Totuși, zvonurile susțin că Gerard Butler și-ar fi dorit să încheie socotelile cu superba actriță pe motiv că nu intenționează să se așeze la casa lui, conform irishcentral.com.

Aceeași sursă informează că Mădălina Ghenea avea în plan să aibă copii cu Gerard Butler, cel pe care îl considera prima sa dragoste.

De-a lungul timpului, frumoasa româncă a ținut primele pagini ale tabloidelor cu nume importante din showbiz, bărbați care au fost vrăjiți de frumusețea sa incontestabilă. Românca s-a stabilit de ceva timp în Italia, după ce s-a despărțit de afaceristul român, Matei Stratan, alături de care are o fetiță.

