Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mai multe glume despre Shakira au început să apară înainte de Campionatul Mondial. Ce spun internauții

Mai multe glume despre Shakira au început să apară înainte de Campionatul Mondial. Ce spun internauții

Mai multe glume despre Shakira au început să apară înainte de Campionatul Mondial, după ce vedeta a lansat imnul pentru eveniment.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 07 Iunie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 17:26
Shakira continuă să impresioneze la aproape 50 de ani | Getty Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Shakira continuă parteneriatul cu FIFA cu o nouă melodie, intitulată Dai Dai, alături de Burna Boy.

Artista a impresionat din nou, nu doar cu melodia, ci și cu aspectul ei, ce nu pare să se schimbe de-a lungul deceniilor, scrie OK Magazine.

Pe Internet au apărut mai multe glume legate de lipsa urmelor de îmbătrânire, după o carieră de aproape 3 decenii.

Dar unii fani au făcut trimiteri și la fosta sa relație cu Gerard Pique, alături de care are 2 copii.

Articolul continuă după reclamă

Mai multe glume despre Shakira au început să apară înainte de Campionatul Mondial

Nu e prima dată când Shakira atrage atenția întregii lumi cu aspectul său, ce pare neschimbat de la debutul său în muzică, în urmă cu aproape 3 decenii.

Recent, vedeta a stârnit valuri pe rețelele sociale după ce a publicat un video pe TikTok, care i-a făcut pe mulți să creadă că „îmbătrânește invers”.

În videoclipul filmat la malul mării, Shakira a atras imediat atenția. Artista apare îmbrăcată într-un top de plajă și o fustă mini ce îi evidențiază abdomenul tonifiat și silueta de invidiat. Pe fundal se aude piesa Eurosummer (Girls Trip), colaborarea ei cu Zara Larsson.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Spune-ne secretul, fată. Noi, cei care îmbătrânim, suferim aici,” a scris un utilizator în comentariile video-ului.

„Eu aveam 10 ani când Shakira avea 20. Acum eu am 80 și ea are 25,” a scris alt utilizator.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Shakira era mai în vârstă decât mine. Acum eu sunt mai în vârstă decât Shakira,” a adăugat alt utilizator.

„Doamnă, cum de nu ai îmbătrânit deloc de când aveam 11 ani,” a comentat un fan.

Citește și: Cine a învățat-o pe Shakira cuvinte în limba română. Cum s-a lăsat filmată celebra artistă alături de o influenceriță româncă

Pe Internet au apărut mai multe meme-uri legate de lipsa semnelor de îmbătrânire ale Shakirei.

„Cum se face că, de-a lungul anilor, Shakira și-a schimbat doar coafura? A îmbătrânit cu doar 5 secunde,” a scris un fan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Când aveam 13 ani, Shakira avea 22 de ani, iar acum eu am 29 și Shakira are tot 22,” a scris altul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dar glumele nu s-au oprit doar aici. Unii fani au glumit pe urma despărțirii de Pique și cum, cu lansarea melodiilor Waka Waka și Dai Dai, Shakira e mai importantă pentru lumea fotbalului decât fostul sportiv.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alții au glumit că Messi a apărut în toate videoclipurile oficiale ale Shakirei destinate Campionatului Mondial, inclusiv în cel mai recent, și că „Shakira a câștigat custodia pentru Messi în despărțire”.

Shakira a lansat melodia Dai Dai

Piesa Dai Dai, interpretată de Shakira împreună cu Burna Boy, a fost lansată ca imn oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026. Dar melodia are și un scop caritabil.

Toate drepturile obținute din melodie sunt direcționate către FIFA Global Citizen Education Fund, care își propune să strângă 100 de milioane de dolari până la finalul turneului, pentru a sprijini educația copiilor din întreaga lume. Sony Music va dubla primele 250.000 de dolari strânși, iar 1 dolar din fiecare bilet vândut va fi donat fondului.

Citește și: Videoclipul piesei oficiale de la Campionatul Mondial a strâns 20 de milioane de vizualizări în doar 2 zile

Shakira a subliniat în cadrul Global Citizen Now că „Dai Dai” e mai mult decât o piesă de Campionat Mondial. Decizia ei de a dona integral veniturile continuă activitatea fundației sale Pies Descalzos, prin care a construit școli și a sprijinit comunități vulnerabile din Columbia.

Artista a transmis că educația e cel mai valoros dar pe care îl putem oferi unui copil. În paralel, FIFA a anunțat primul spectacol de pauză din istoria finalei Cupei Mondiale, programat pentru 19 iulie pe stadionul MetLife.

Shakira va urca pe scenă alături de Madonna și BTS, într-un show menit să îmbine sportul, cultura și mesajele sociale într-un eveniment cu vizibilitate globală.

TAROM i-a adus un omagiu emoționant lui Mircea Lucescu. Cum a reacționat fiul său, Răzvan Lucescu...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce se mai ştie de Leni Celnicu, prima soție de care Gică Hagi a divorţat pentru că îi punea miere în cafea. Cum arată acum Ce se mai ştie de Leni Celnicu, prima soție de care Gică Hagi a divorţat pentru că îi punea miere în cafea. Cum arată acum
Observatornews.ro Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Antena 3 O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
TAROM i-a adus un omagiu emoționant lui Mircea Lucescu. Cum a reacționat fiul său, Răzvan Lucescu
TAROM i-a adus un omagiu emoționant lui Mircea Lucescu. Cum a reacționat fiul său, Răzvan Lucescu
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Anunțul făcut de fosta Fetiță Zurli. Ce se întâmplă cu Vero Căliman după 10 ani de teatru pentru copii
Anunțul făcut de fosta Fetiță Zurli. Ce se întâmplă cu Vero Căliman după 10 ani de teatru pentru copii
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
„Moment istoric” în oncologie: Tratament revoluționar pentru cel mai letal cancer
„Moment istoric” în oncologie: Tratament revoluționar pentru cel mai letal cancer Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Trei zodii intră în cel mai norocos weekend al lunii! Pentru ele, totul pare să meargă perfect, dar…
Trei zodii intră în cel mai norocos weekend al lunii! Pentru ele, totul pare să meargă perfect, dar… Redactia.ro
Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura:
Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura: "Foarte bune, nu se compară cu alea de la piață" Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x