Mai multe glume despre Shakira au început să apară înainte de Campionatul Mondial. Ce spun internauții

Mai multe glume despre Shakira au început să apară înainte de Campionatul Mondial, după ce vedeta a lansat imnul pentru eveniment.

Shakira continuă să impresioneze la aproape 50 de ani | Getty Images

Shakira continuă parteneriatul cu FIFA cu o nouă melodie, intitulată Dai Dai, alături de Burna Boy.

Artista a impresionat din nou, nu doar cu melodia, ci și cu aspectul ei, ce nu pare să se schimbe de-a lungul deceniilor, scrie OK Magazine.

Pe Internet au apărut mai multe glume legate de lipsa urmelor de îmbătrânire, după o carieră de aproape 3 decenii.

Dar unii fani au făcut trimiteri și la fosta sa relație cu Gerard Pique, alături de care are 2 copii.

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Mai multe glume despre Shakira au început să apară înainte de Campionatul Mondial

Nu e prima dată când Shakira atrage atenția întregii lumi cu aspectul său, ce pare neschimbat de la debutul său în muzică, în urmă cu aproape 3 decenii.

Recent, vedeta a stârnit valuri pe rețelele sociale după ce a publicat un video pe TikTok, care i-a făcut pe mulți să creadă că „îmbătrânește invers”.

În videoclipul filmat la malul mării, Shakira a atras imediat atenția. Artista apare îmbrăcată într-un top de plajă și o fustă mini ce îi evidențiază abdomenul tonifiat și silueta de invidiat. Pe fundal se aude piesa Eurosummer (Girls Trip), colaborarea ei cu Zara Larsson.

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„Spune-ne secretul, fată. Noi, cei care îmbătrânim, suferim aici,” a scris un utilizator în comentariile video-ului.

„Eu aveam 10 ani când Shakira avea 20. Acum eu am 80 și ea are 25,” a scris alt utilizator.

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„Shakira era mai în vârstă decât mine. Acum eu sunt mai în vârstă decât Shakira,” a adăugat alt utilizator.

„Doamnă, cum de nu ai îmbătrânit deloc de când aveam 11 ani,” a comentat un fan.

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Pe Internet au apărut mai multe meme-uri legate de lipsa semnelor de îmbătrânire ale Shakirei.

„Cum se face că, de-a lungul anilor, Shakira și-a schimbat doar coafura? A îmbătrânit cu doar 5 secunde,” a scris un fan.

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„Când aveam 13 ani, Shakira avea 22 de ani, iar acum eu am 29 și Shakira are tot 22,” a scris altul.

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Dar glumele nu s-au oprit doar aici. Unii fani au glumit pe urma despărțirii de Pique și cum, cu lansarea melodiilor Waka Waka și Dai Dai, Shakira e mai importantă pentru lumea fotbalului decât fostul sportiv.

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Alții au glumit că Messi a apărut în toate videoclipurile oficiale ale Shakirei destinate Campionatului Mondial, inclusiv în cel mai recent, și că „Shakira a câștigat custodia pentru Messi în despărțire”.

Shakira a lansat melodia Dai Dai

Piesa Dai Dai, interpretată de Shakira împreună cu Burna Boy, a fost lansată ca imn oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026. Dar melodia are și un scop caritabil.

Toate drepturile obținute din melodie sunt direcționate către FIFA Global Citizen Education Fund, care își propune să strângă 100 de milioane de dolari până la finalul turneului, pentru a sprijini educația copiilor din întreaga lume. Sony Music va dubla primele 250.000 de dolari strânși, iar 1 dolar din fiecare bilet vândut va fi donat fondului.

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Shakira a subliniat în cadrul Global Citizen Now că „Dai Dai” e mai mult decât o piesă de Campionat Mondial. Decizia ei de a dona integral veniturile continuă activitatea fundației sale Pies Descalzos, prin care a construit școli și a sprijinit comunități vulnerabile din Columbia.

Artista a transmis că educația e cel mai valoros dar pe care îl putem oferi unui copil. În paralel, FIFA a anunțat primul spectacol de pauză din istoria finalei Cupei Mondiale, programat pentru 19 iulie pe stadionul MetLife.

Shakira va urca pe scenă alături de Madonna și BTS, într-un show menit să îmbine sportul, cultura și mesajele sociale într-un eveniment cu vizibilitate globală.