Videoclipul piesei oficiale de la Campionatul Mondial a strâns 20 de milioane de vizualizări în doar 2 zile

Piesa lansată de Shakira a strâns 20 de milioane de vizualizări în doar 2 zile de la lansare. Dai Dai urmează să fie cântată pe scenă, chiar de către artistă.

Autor: Flavius Simion
Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 15:59 | Actualizat Marti, 26 Mai 2026, 16:08
Pe 14 mai 2026, FIFA a lansat oficial piesa „Dai Dai”, interpretată de Shakira și Burna Boy, desemnată melodia oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026.

Lansarea a avut loc la nivel global prin Sony Music Latin, iar piesa este disponibilă pe platforme precum Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music și Deezer.

Videoclipul oficial a fost filmat pe celebrul stadion Maracanã din Rio de Janeiro și reprezintă un adevărat omagiu adus istoriei Cupei Mondiale și parcursului impresionant al Shakirei în competiție. În secvențele de început apar patru mingi de fotbal, fiecare simbolizând una dintre edițiile de Mondial la care artista a fost implicată muzical: 2006, 2010, 2014 și 2026.

Astfel, Shakira devine singura artistă din istorie care a participat muzical la patru ediții diferite ale Cupei Mondiale FIFA. În 2006 a cântat „Hips Don’t Lie” la ceremonia de închidere, în 2010 a lansat celebrul „Waka Waka”, în 2014 a contribuit cu „La La La”, iar acum revine cu „Dai Dai”.

Piesa este construită ca un amestec de reggaetón și Afrobeats, produs de Sony Music Latin. Shakira interpretează versurile principale, în timp ce Burna Boy domină partea de bridge și refrenul influențat de muzica africană.

Unul dintre cele mai apreciate elemente ale melodiei este refrenul multilingv:
„Dai dai, Ikó, dale, allez, let’s go!”

Versurile combină cinci limbi diferite într-o singură propoziție:

„Dai dai” – italiană

„Ikó” – yoruba

„Dale” – spaniolă

„Allez” – franceză

„Let’s go” – engleză

Conceptul a fost creat special pentru a reflecta caracterul global al Cupei Mondiale și pentru ca fanii din orașele-gazdă precum Mexico City, Toronto sau Atlanta să recunoască măcar un cuvânt din refren.

Videoclipul include și numeroase referințe la legende ale fotbalului mondial, fiind menționați jucători precum Pele, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaka, Kylian Mbappe, Andres Iniesta, Lionel Messi și Mohamed Salah. Videoclipul piesei a strâns 20 de milioane de vizualizări în doar 2 zile de la lansare.

Spectacol în pauzele de la Campionatul Mondial 2026

Totodată, FIFA a confirmat și primul show de pauză din istoria finalei Cupei Mondiale. Evenimentul va avea loc pe 19 iulie, pe MetLife Stadium, iar capetele de afiș vor fi Shakira, Madonna și BTS.

Un alt aspect important al proiectului este componenta caritabilă. Toate redevențele generate de piesa „Dai Dai” vor fi donate către FIFA Global Citizen Education Fund, un fond creat în parteneriat cu organizația Global Citizen. Scopul campaniei este strângerea a 100 de milioane de dolari până la finala Cupei Mondiale din 19 iulie.

Banii vor fi direcționați către programe dedicate educației copiilor și accesului la fotbal în comunități defavorizate din întreaga lume, arată acest site.

Experții din industria muzicală consideră însă că obiectivul este extrem de ambițios. Pentru comparație, „Waka Waka” ar fi generat aproximativ 40 de milioane de dolari din redevențe în decurs de 15 ani. În schimb, FIFA își propune ca „Dai Dai” să contribuie la strângerea a 100 de milioane de dolari în doar zece săptămâni.

Specialiștii spun că succesul financiar al proiectului nu va depinde doar de streaming, ci și de contractele comerciale, licențele TV, campaniile de promovare și impactul uriaș al show-ului de la finala Cupei Mondiale.

