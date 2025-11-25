Cine a învățat-o pe Shakira cuvinte în limba română. Cum s-a lăsat filmată celebra artistă alături de o influenceriță româncă

Shakira se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste pe plan internațional. Aceasta se mândrește cu o comunitate impresionantă de fani din întreaga lume, dar și cu o carieră de succes în industria muzicală.
Cântăreața a reușit să cucerească inimile publicului cu talentul său remarcabil și frumusețea deosebită. Un lucru este cert, multe persoane scot sume importante de bani din buzunar pentru a merge la un concert al Shakirei.
Citește și: Cât de mult au crescut băieții Shakirei. Au fost surprinși pe plajă. În ce relații au rămas cu Gerard Piqué
Printre cei care au avut ocazia să o cunoască pe superba artistă se numără și Andra Gogan. Influencerița a luat pe toată lumea prin surprindere cu videoclipurile sale alături de celebra cântăreață.
„Niciun cuvânt nu poate descrie acest sentiment când m-am întâlnit cu Shakira”, a fost descrierea folosită de tânăra în dreptul unui filmuleț de pe TikTok.
Postarea influenceriței a generat mai bine de 80 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.
„Urmează să văd că se întâlnește și cu Ariana Grande”, „Felicitări!”, „Shakira a republicat!”, „Nu mă așteptam la asta niciodată!”, „Ai trăit visul multora!” sau „E greu, bravo ție!”, au fost doar câteva comentarii din partea fanilor.
Ce cuvinte în limba română a învățat Shakira de la Andra Gogan
Mai mult, Andra Gogan s-a filmat în timp ce interpreta o piesă alături de Shakira. Tânăra româncă a dezvăluit că este visul ei din copilărie să se întâlnească cu celebra cântăreață.
Influencerița a avut parte de o experiență unică, iar internauții au felicitat-o pentru tot ceea ce a realizat până în prezent.
Într-un alt filmuleț al Andrei Gogan, fanii au putut să o vadă pe Shakira într-o ipostază neașteptată. Cântăreața s-a lăsat filmată în timp ce învăța cuvinte în limba română.
Citește și: Imagini incendiare cu Shakira, la plajă! Cântăreața și-a etalat corpul tonifiat într-un bikini roz. Cum arată la 48 de ani
„Am învățat-o română pe Shakira la premiera Zootopia! De asemenea, mi-am dat seama că știu un pic de spaniolă”, a scris tânăra în dreptul videoclipului de pe TikTok.
Printre cuvintele pe care le-a învățat de la tânăra română se numără „Haideți”, „Te iubesc” și „Pupici”.
Postările Andrei Gogan au stârnit o mulțime de comentarii și like-uri din partea utilizatorilor TikTok.Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis... Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi...