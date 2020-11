Mai știi? Cum arăta Delia în primul ei videoclip, pe vremea când cânta cu Nick la N&D

Hit-urile „Vino la mine” și „Nu e vina mea” au rămas în amintirea publicului și se ascultă și astăzi la petreceri.

Delia a vorbit într-un interviu despre diferențele pe care le-a observat între școala de muzică în care studia și studio-ul în care se înregistrau trupele N&D.

„Eu veneam de la o școală de muzică unde studiam Mozart. Și am ajuns în studio unde se cântau două acorduri pe clapă - tân, tân - și gata! Era bombă, era viral! Am zis că nu pot să fac asta! Atunci gândeam mult mai complicat muzica. Eram în școală și eram formată altfel. Am văzut apoi că în muzică totul se mișcă cu alte viteze și ce place oamenilor e cu totul și cu totul altceva. Să sune simplu, catchy și să fie familiar. Aici era cheia”, a dezvăluit ea.

În ceea ce privește diferențele între concertele de atunci și acum, Delia spune că smartphone-urile au schimbat radical modul în care publicul se bucură de momente. Dacă în perioada N&D publicul era cu totul implicat și prezent, acum, fanii de multe ori se concentrează să filmeze momentele și să facă instastory-uri.