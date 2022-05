Malia Obama, fotografiată pe aeroport. Cum au surprins-o paparazzi pe fiica lui Barack Obama

Tânăra, în vârstă de 23 de ani, călătorea spre Atlanta, scrie Daily Mail, acolo unde se filmează serialul la care lucrează împreună cu Donald Glover.

Cum a fost surprinsă Malia Obama pe aeroport

Malia, fiica lui Barack Obama, Obama, care este scenaristul viitorul proiect Amazon al lui Glover, a fost fotografiată când făcea controlul de securitate.

Malia Obama s-a îmbrăcat cu un top alb, o cămasă roz oversized și pantaloni corai. Pentru a fi cât mai comodă pe parcursul călătoriei a ales o pereche de sneakerși.

Ținuta a fost completată de o geantă din pânză, pe care a încărcat-o cu lucrurile pe care își dorea să le aibă la îndemână.

Părul ei, coafat în codițe împletite, a fost lăsat liber in jurul umerilor, însă Malia s-a asigurat că are cu ce să-l prindă în orice moment in timpul zborului și a pus un elastic în jurul încheieturii.

În martie, Glover a confirmat că i-a oferit Maliei Obama primul ei loc de muncă după facultate ca scriitor în noul său serial Amazon, spunând că ea este „uimitor de talentată” și „foarte concentrată”.

Glover nu a dezvăluit cum fiica lui Obama – care a fost stagiar în serialul HBO „Girls” al Lenei Dunham în 2015 și la The Weinstein Company în 2017 – a obținut postul după ce a absolvit facultatea anul trecut.

