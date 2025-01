Mama lui Gabi Bădălău, primele declarații despre Claudia Părtășcanu după ce a dat-o în judecată. Ce s-a întâmplat în Instanță

După șase ani de scandal, mama lui Gabi Bădălău face primele declarații publice despre situația dintre fiul ei și fosta noră. Cele două au ajuns în fața Instanței, după ce Rodica Bădălău a dat-o în judecată pe fosta noră. Ce s-a întâmplat în sală.

Anul 2025 a început cu un nou conflict între Claudia Pătrășacanu și familia fostului ei soț. Mama omului de afaceri a dat-o în judecată pe fosta noră și o acuză că ar fi montat dispozitive de ascultare în telefoanele copiilor.

Astfel, cele două au ajuns în fața Instanței. Întrebată despre ce este vorba în noul procest, la intrarea în sala de judecată, Claudia Pătrășcanu a răspuns: „Despre bani. Vor bani de la mine”.

Cu toate acestea, la plecare, artista a ieșit cu staera total schimbată și mult mai pozitivă. „Când ajungi aici, nu e plăcut deloc și nu-mi doresc să mai ajung aici. Abia aștept să termin cu aceste procese. Nu-mi doresc”, a comentat aceasta.

La rândul ei, și Rodica Bădălău a făcut primele declarații publice, la 6 ani distanță de la începutul „războiului” dintre fiul ei și fosta noră. După ieșirea din sala de judecată, ea a explicat de ce a dat-o în judecată, dar și că a renunțat la pretențiile financiare de la proces. „

„Îmi pare rău pentru inconsecvența Claudiei. Mi-aș fi dorit să fi spus lucrul acesta și acum 6 ani, când a început mizeria asta. Nu am vrut să fiu aici, nu-mi stă în caracter. Am iubit-o extrem de mult pe Claudia. Am acuzat-o că a pus pe rețelele de socializare discuția pe care am avut-o în casă la mine. Am cerut despăgubiri financiare… de 41 de ani sunt învățătoare, noi muncim temeinic și serios. Știu cum se câștigă un ban. Dacă ei i s-a părut că mi s-au cuvenit lucruri, îmi pare rău. Voiam să o fac să se simtă cum muncește pentru niște bani pe care-i dă cuiva care nu-i merită”, a spus ea pentru Antena Stars.

Întrebată dacă copiilor le-ar fi mai bine la Gabi Bădălău, la fiul ei, decât la Claudia Pătrășcanu, ea a răspuns: „Nu, Doamne ferește! Niciodată nu am susținut acest lucru! Ne-am fi dorit să fim cu copiii noi, dar este normal ca copiii să crească la mamă. Cum ar fi fost să ne apucăm ca nebunii să ce? Să luam noi copiii? Copiii trebuie să crească cu mama!”, a mai adăugat Rodica Bădălău.

Mai mult decât atât, avocatul artistei, Adrian Cuculis a oferit detalii din spatele ușilor închise, din sala de judecată de la Judecătoria Constanța. Acesta a dezvăluit că se încearcă o împăcare a celor două părți implicate și de asemenea, faptul că Rodica Bădălău a renunțat la dezbăguburile de 10.000 de euro pe care le ceruse.

„Completul de judecată a chemat părțile să se împace. Felicitări Judecătoriei Constanța! S-au spus toate lucrurile și, poate cine știe, e ultimul proces al Claudiei cu familia Bădălău. Au fost audiați martori. Fosta soacră a cerut daune morale, dar a fost retrasă. Cred că 10.000 de euro a cerut, dar nu necesita plata. Dorința a fost ca Claudia să se umilească… pentru nimic, după părerea mea”, a declarat avocatul Claudiei Pătrășcanu.