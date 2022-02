Mara Bănică a născut. Cum s-a fotografiat pe patul de spital, după ce a devenit mama unei fetițe

Mara Bănică a publicat pe rețelele sociale o fotgrafie cu ea pe patul de spital, la scurt timp după ce a devenit mamă pentru a doua oară. Mara Bănică le-a spus fanilor că fetița ei este sănătoasă iar ziua micuței de naștere coincide cu ziua de naștere a mamei jurnalistei.

Ce a transmis Mara Bănică după ce a născut

„Astăzi ne-am mărit familia! Am născut dimineață la 7.24 o fetiță perfect sănătoasă! Suntem bine amândouă, ne acomodăm cu viață exterioară! Tot astăzi este și ziua de naștere a mamei mele, așa că un cadou mai frumos nu cred că s ar fi potrivit! Mulțumesc anticipat tuturor pentru urări și să va fie bine!”, a scris Mara Bănică în dreptul fotografiei.

Fanii și prietenii au felicitat-o pe proaspăta mămică și i-au urat toate cele bune ei și fiicei sale.

Ce spunea Mara Bănică despre numele fetiței

Pe parcursul sarcinii, Mara Bănică a vorbit despre pregăturile de dinainte de a-și aduce pe lume fetița. Vedeta spune aîn urmă cu câteva luni că are în minte un nume rusesc pentru fiica ei.

”Eu m-am gândit la un nume, soțul meu nu e chiar atât de încântat de numele ales de mine. Ideea este că, atunci când eram însărcinată cu Dima, știam că este fată, și am știut că este fată până la șapte luni, și am rămas cu ideea asta, că, dacă vreodată am să am o fată, așa o să o cheme. Acum să vedem ce decide și el, pentru că e o decizie pe care o să o luăm împreună. El mi-a spus că atunci când se va naște și o va vedea, atunci va ști și ce nume i se potrivește. Numele ales de mine nu este un nume obișnuit, este tot un nume rusesc”, a declarat Mara Bănică pentru fanatik.ro.

Mara Bănică a măruturisit că nu s-a gândit să angajeze o bonă, vrând și considerând că are timp să se implice în creșterea fetiței. Totuși, dacă va simți nevoia, Mara Bănică va apela și la o bonă pe viitor. În ceea ce privește lucrurile de care va avea nevoie pentru fetiță, acestea au fost achiziționate cu câteva luni înainte de a naște.

Vedeta a născut prin cezariană.

Mara Bănică a publicat o singură poză cu burtica de gravidă, în luna a șasea de sarcină.

