Mara Bănică a publicat prima imagine cu chipul fiicei sale. Cum arată micuța

Mara Bănică a devenit mamă pentru a două oară la începutul lunii februarie. Vedeta a dat vestea cea mare prin intermediul unei postări pe contul oficial de Instagram, fiind locul în care își ține prietenii virtuali la curent cu cele mai importante evenimente din viața sa.

„Astăzi ne-am mărit familia! Am născut dimineață la 7.24 o fetiță perfect sănătoasă! Suntem bine amândouă, ne acomodăm cu viață exterioară! Tot astăzi este și ziua de naștere a mamei mele, așa că un cadou mai frumos nu cred că s ar fi potrivit! Mulțumesc anticipat tuturor pentru urări și să va fie bine!”, a scris ea la descrierea imaginii.

La aproximativ o lună de când și-a adus pe lume cel de-al doilea copil, Mara Bănică s-a decis să-i arate chipul micuței sale urmăritorilor de pe Instagram. Vedeta a publicat o imagine cu fiica sa din cadrul unui shooting foto.

Cum a fost surprinsă fiica Marei Bănică

Pentru că preferă să împărtășească cu internauții cele mai frumoase momente din viața sa, Mara Bănică a publicat o imagine cu chipul fiicei sale în mediul online. Micuța a atras atenția tuturor cu frumusețea sa.

Un lucru este evident, Donca a moștenit cele mai frumoase trăsături de la mama sa. Fetița Marei Bănică a reușit să facă furori în rândul prietenilor virtuali cu rochița sa galbenă și ipostaza adorabilă în care s-a lăsat fotografiată.

„Ea este Donca noastră! ❤️La mulți ani, doamnelor, domnișoarelor!:)”, a scris vedeta la descrierea imaginii.

Imaginea a strâns mai bine de 6 mii de like-uri și o mulțime de reacții pozitive din partea prietenilor virtuali.

„Vai... Ce minune superbă!!❤️Multă sănătate și fericire!!!❤️”, „😍 O frumusețe!! Să vă aducă numai bucurii!!❤️”, „Doamne, cât de scumpă și frumoasă este. 😍” sau „Minunăție de fetiță! Să vă trăiască!❤️”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte de laudă despre frumusețea micuței.

Ce dezvăluiri a făcut Mara Bănică despre numele fiicei sale

Mara Bănică s-a gândit foarte bine la numele pe care să-l ofere fiicei sale, motiv pentru care a ales ceva special, un nume rusesc.

”Eu m-am gândit la un nume, soțul meu nu e chiar atât de încântat de numele ales de mine. Ideea este că, atunci când eram însărcinată cu Dima, știam că este fată, și am știut că este fată până la șapte luni, și am rămas cu ideea asta, că, dacă vreodată am să am o fată, așa o să o cheme.

Acum să vedem ce decide și el, pentru că e o decizie pe care o să o luăm împreună. El mi-a spus că atunci când se va naște și o va vedea, atunci va ști și ce nume i se potrivește. Numele ales de mine nu este un nume obișnuit, este tot un nume rusesc”, a declarat Mara Bănică pentru fanatik.ro.

