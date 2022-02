Mara Bănică s-a hotărât când vrea să facă botezul micuței sale. A dezvăluit ce se întâmplă la ea acasă de când e mamă

Vedeta a născut prin cezariană și majoritatea femeilor după ce trec prin acest fel de naștere au nevoie de ajutor pentru că recuperare este destul de delicată, însă nu este și cazul Marei Bănică. Vedeta mărturisește că s-a ridicat din pat chiar a doua zi după operație, iar acum se îngrijește de fiica sa doar cu ajutorul soțului. Mara Bănică a publicat și o poză cu burtica de gravidă, în luna a șasea de sarcină.

Cum a fost prima seara cu fetița sa, acasă. Mara Bănică a păzit-o toată noaptea

Jurnalista a măruturisit că nu s-a gândit să angajeze o bonă, vrând și considerând că are timp să se implice în creșterea fetiței. Cu toate acestea, oboseala se resimte din cauză că fetița plânge destul de mult.

”Prima seară a fost de neuitat. Nu a dormit deloc, cea mică a plâns, noi am păzit-o amândoi, și am crezut că așa va fi mereu. Deja ne gândeam să ne facem program, să vedem cum ne împărțim, să dormim pe rând, dar, din a doua zi, totul s-a schimbat. Avem un ursuleț care scoate sunete albe, identice cu cele din pântecul mamei, și ne ajută extraodinar de tare. De când l-am pus lângă ea, doarme continuu.

Se trezește o singură dată pe noapte, mănâncă, o schimb și înapoi la somn. Încă nu avem probleme cu colicile, eu sper să rămână lucrurile așa de relaxate ca și până acum. Este un copil minunat, un copil bun și seamănă izbitor cu soțul meu și nu pot să spun că-mi displace, pentru că e soțul meu”, a povestit Mara Bănică pentru FANATIK.

Când se gândește Mara Bănică să o boteze pe fiica sa

”Am vorbit cu preotul despre botez și cred că după Paște îl vom face. Undeva pe 4 mai, cred. Nu am stabilit încă data, dar la începutul lunii mai am vrea. Indiferent de situația pandemică, dacă se vor face petreceri sau nu, noi tot vrem să o botezăm. Totuși, sperăm să putem face și o petrecere, pentru că deja prietenii mă sună să îi chem la botez”, a mai spus Mara.

Cum se recupereazaă Mara Bănică după nașterea prin cezariană

”Eu sunt foarte bine, am parte de o recuperare ușoară, chiar pot spune că am încălcat într-un fel protocolul spitalului unde am născut pentru că, femeile care nasc prin cezariană se dau jos din pat abia a doua zi, eu m-am dat jos din pat din prima zi. Chiar se mirau asistentele.

Eu pot spune că mi-am revenit din spital, acasă am ignorat din dureri, deși sunt, dar mici, suportabile. Sunt foarte curioasă să știu cât am slăbit, dar nu am cântar acasă. Se vede că am slăbit puțin. Înainte să nasc aveam planul făcut: nasc în data aia, după mă apuc de dietă, dar momentan nu am cum să fac treaba asta. La ritmul de oboseală care există, mi-am dat seama că aș fi terminată.”, a povestit vedeta.

”Momentan nu am ajutor, sunt numai cu soțul meu și cu Dima, băiețelul. Soțul meu ziua este plecat, pentru că noi ne-am apucat de construcția unei case, iar el trebuie să fie acolo, tot el îl duce pe Dima la școală, la meditații, iar când vine acasă mă ajută așa cum poate. Deocamdată mă descurc, pentru că ai mei nu pot, soacra mea a fost și ea răcită, iar în contextul acesta, e periculos. Nici prietenii nu au venit, știind cum m-am comportat eu în sarcină.”, a mai declarat Mara Bănică pentru sursa citată mai sus.

