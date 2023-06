Marc Anthony a devenit tată din nou la 54 de ani într-o zi specială. Imaginea emoționantă cu actorul și bebelușul

Marc Anthony a devenit tată pentru a șaptea oară la 54 de ani. Artistul de muzică latino și soția sa Nadia Ferreira au dat marea veste în mediul online la scurt timp după ce și-au văzut pentru prima dată rodul muncii lor. Cum au imortalizat fericitul moment.

Marc Anthony și Nadia Ferreira, părinți pentru prima oară. Modul inedit prin care au anunțat: „Cel mai bun cadou de Valentine's”

Marc Anthony și Nadia Ferreira au devenit părinți. Cum s-au fotografiat la scurt timp după ce s-a născut bebelușul

Marc Anthony este în culmea fericirii. Dacă la începutul acestui an ne surprindea cu nunta de vis pe care a făcut-o alături de iubita sa, într-un cadru restrâns, iată că acum, artistul și-a uimit fanii cu ultima postare. Artistul a devenit tată pentru a șaptea oară chiar în ziua în care în America este sărbătorită ziua tatălui.

La scurt timp după ce Nadia Ferreira a născut, artistul a imortalizat totul într-o imagine pe care a postat-o pe instagram.

„Momentul lui Dumnezeu este întotdeauna perfect. La mulți ani de Ziua Tatălui”, a scris cântărețul în dreptul imaginii în care el și soția lui își tin în brațe rodul iubirii lor.

Fanii i-au felicitat pe cei doi în comentarii, însă nu se știu foarte multe detalii despre beblușul nou-născut. Nu se știe dacă este fată sau băiat sau ce nume au ales pentru copil.

În ultima vreme, Marc Anthony și Nadia Ferreira au fost exrem de discreți cu aparițiile lor publice.

Marc Anthony s-a căsătorit a patra oară! Imagini grandioase de la nunta lui cu fosta concurentă Miss Universe, Nadia Ferreira

Cine este Nadia Ferreira, soția lui Marc Anthony

Nadia Ferreira și-a făcut un nume prin numeroasele sale titluri de concurs și succese în cariera de modeling. Tânăra de 23 de ani a revenit pe prima pagină a ziarelor la nivel mondial atunci când și-a anunțat logodna cu Anthony pe 13 mai 2022.

Ferreira are o experiență în concursuri care datează din 2015, când a concurat și a câștigat Miss Teen Paraguay. De acolo, ea a reprezentat Paraguay la Miss Teen Universe 2015.

Modelul a fost numită Miss Universe Paraguay în august 2021 și a continuat să-și reprezinte țara la concursul Miss Universe din Israel mai târziu în acel an. Nadia Ferreira a fost clasată pe locul doi în spatele câștigătoarei Harnaaz Sandhu din India. În afară de aceste concursuri la care a participat, Nadia are o carieră de succes în modeling. I-a captat designerului Cusco Barcelona la New York Fashion Week în 2018. De atunci, ea a lucrat pentru mai mulți designeri de top, cum ar fi Tommy Hilfiger și Balmain și a apărut într-o serie de reviste de modă, inclusiv Elle, Harper Bazaar, Cosmopolitan și multe altele, informează People.

În 2015, Ferreira a apărut într-un reality show paraguayan cu celebrități care concurează unul împotriva celuilalt prin parodierea diferiților artiști muzicali naționali și internaționali. Pentru una dintre interpretările sale, Ferreira a parodiat superstarul pop Taylor Swift cântând „Shake It Off”. Nadia este o persoană extrem de activă, ea fiind pasionată de sport, în special de tenis.

Angel Popescu, Ionuț Rusu și George Tănase, în ediția specială iUmor ▶ Vezi integral în AntenaPLAY