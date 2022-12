Marcela Fota, cadou de la iubit. Ce a primit frumoasa artistă după ce a anunțat că își mai dorește un copil

Discretă din fire, Marcela Fota vorbește foarte puțin despre viața persoanală. A făcut-o doar de câteva ori și atunci a ținut să lămurească zvonurile care au apărut despre viața ei.

Marcela Fota, cadou de la iubit

Recent, Marcela Fota a publicat o nouă imagine pe story, pe contul de Instagram. Aceasta le-a arătat fanilor un superb buchet de flori pe care îl avea pus pe scaunul din dreapta al mașinii alături de o geantă de brand.

Și cum în ultimul timp au tot apărut astfel de imagini de la artistă, nu putem decât să presupunem că florile sunt de la iubitul ei, care o răsfață cum știe mai bine și așa cum merită o femeie ca ea.

Marcela Fota a fost mereu apreciată de publicul din România pentru faptul că face numai ceea ce îi aduce bucurie și împlinire și nu ține cont de ceea ce comentează cei din jur. Artista pare mai fericită ca niciodată în noua relație.

Ce spune artista despre o posibilă sarcină

După ce a trecut printr-o tragedie acum ceva timp, când l-a pierdut pe tatăl fiului ei, Marcela Fota zâmbește din nou, bucurându-se de noua poveste de iubire. Mai mult, vedeta a declarat recent, într-un interviu pentru Antena Stars, că și-ar mai dori un copil, mai exact o fetiță.

„Mi-aş fi dorit să am măcar doi copii. Ţinând cont de faptul că eu provin dintr-o familie foarte numeroasă, mi-ar fi plăcut. Însă aşa a fost să fie, să am doar un copilaş, care este minunea mea. Şi a fost, aşa... am spus-o exact în acest mod.

Mi-ar fi plăcut să am mai mulţi copii. Ştii cum e? Se spune că nu trebuie să ne facem noi planuri, pentru că Dumnezeu le are pe ale lui. Aşa că... ce o vrea Dumnezeu! Dar, nu.

Nu este vreun plan sau vreun proiect, pe care să mi-l fi propus şi să zic: ''Domne', trebuie să se întâmple acest lucru!' Îmi place să dăruiesc iubire şi cred că aş fi avut pe deplin pentru doi copii sau trei.

Artista a mai spus că a vorbit cu fiul ei dacă mai vrea sau nu un frățior sau o surioară:

„David spune că este suficient pentru mine! Ca orice copil, e puţin egoist, ştii? Nu cred că ar accepta să împartă dragostea pe care i-o dăruiesc lui, el nu înţelege.

Am încercat să îi explic că dacă ar fi fost ca mami să fi avut alt copil, nu ar fi schimbat cu absolut nimic iubirea pe care o am pentru el.

Dar, momentan, suntem încă la modul acela de răsfăţ şi îmi spune clar că: ''Marci, cred că sunt suficient eu pentru tine". Dumnezeu de aceea zice: ''M-a dat doar pe mine, pentru că este suficient!'', a mai explicat ea pentru Antena Stars.

