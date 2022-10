Marcela Fota, surprinsă de iubitul mai tânăr cu un gest tandru. Cum și-a arătat afaceristul dragostea pentru cântăreață

Interpreta de muzică populară a dat o nouă șansă iubirii. Mai mult, diferența de vârstă care există între ea și iubitul ei mai tânăr nu pare să fie deloc un obstacol în calea fericirii lor.

Celebra cântăreață de muzică populară, în vârstă de 45 de ani, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alex, fiul unei familii de afaceriști din Craiova. Tânărul, de 23 de ani, este, în prezent, managerul companiei familiei, care activează în domeniul construcțiilor, notează Fanatik.

„Viața are cursul ei, pentru mine întâmplarea soțului meu a fost o lecție de viață și atunci am înțeles că alergătura asta doar pentru a te realiza financiar nu înseamnă totul și sănătatea mea mintală este foarte importantă, pentru ca eu să îi ofer copilului aceeași creștere. Sunt într-o relație. Cel mai important lucru pentru mine suntem eu și băiatul meu”, a spus Marcela Fota la Antena Stars, fără să specifice despre cine este vorba.

Totodată, a fost surprinsă în compania tânărului afacerist, potrivit sursei citate anterior, iar pe rețelele sociale artista postează micile atenții cu care este răsfățată. Pe contul de Instagram, vedeta a postat un buchet imens de trandafiri roșii, primit din partea persoanei iubite. Deși există o diferență de vârstă de 22 de ani, acest lucru nu i-a împiedicat să formeze un cuplu discret și să dea o șansă iubirii.

Marcela Fota, despre tragedia în urma căruia și-a pierdut soțul și tatăl copilului său

Interpreta de muzică populară a trecut printr-o cumpănă în anul 2020. Pe atunci, soțul ei Minel Păpăroiu s-a stins din viață în urma unui infarct, lăsând în urmă nu doar durere, ci și un băiat, pe David, acum în vârstă de 13 ani. Tragedia s-a întâmplat după Crăciun.

„În niciun caz nu mi-am imaginat că va fi ce a fost de fapt. Nici n-am luat în calcul această variantă. Era un om perfect sănătos. Era un om care nu sărea peste o vizită la medic. El nu consuma alcool, nu fuma, nu a băut cafea. Pe 8 decembrie a fost ultimul control medical. Pur și simplu era hipertensiv, dar nu era un caz de luat în evidență. Nu știm exact… Dacă ar fi fost o problema de care noi să știm, în niciun caz nu îl lăsam așa”, a spus artista, la un moment dat, potrivit Unica.

Pentru Marcela Fota, pierderea soțului ei a fost o durere imensă, însă credința i-a dat forță să meargă mai departe.

„Este o durere imensă, inimaginabilă. Până nu treci prin așa ceva, nu ai cum să simți ce simt eu. Data de 2 februarie a coincis și cu faptul că am împlinit trei ani de la căsătoria religioasă, de când ne-am căsătorit în biserică. Atunci părinții mei împlineau și ei 50 de ani de căsnicie… În astfel de situații Dumnezeu te întărește și îți dă putere să mergi mai departe, indiferent de situație. Am tot fost întrebată dacă sunt pregătită să îmi refac viața, dar încă este mult prea devreme să discut despre asta. Niciodată să nu spui niciodată însă consider că, deocamdată, chiar dacă împlinește 13 ani pe 1 iulie, copilul meu este prea mic pentru asta. Îmi doresc să merg mai departe iar fiul meu să mă vadă că îmi duc viața înainte așa cum am avut-o până acum”, a povestit Marcela Fota, pentru Click!.

Totodată, artista își adoră fiul, dovadă că postează pe rețelele sociale imagini cu ei doi împreună, zâmbind larg.

