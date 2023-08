Marius Elisei, imaginea care a îngrijorat pe toată lumea. De ce a ajuns la spital fostul soț al Oanei Roman. Ce s-a întâmplat

Marius Elisei a îngrijorat pe toată lumea după ce s-a pozat într-o ipostază neașteptată. Fostul soț al Oanei Roman a ajuns la spital. Iată ce s-a întâmplat cu acesta.

Marius Elisei este destul de activ în mediul online, unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața lui. În urmă cu puțin timp, presa a scris despre fostul soț al Oanei Roman faptul că a ajuns la spital după ce a suferit o accidentare dureroasă.

De curând, bărbatul a publicat o imagine pe contul de Instagram care i-a îngrijorat pe internauți. Acesta s-a pozat în mașină cu brațul bandaj și pus în ghips. Iată cum a reușit să se accidenteze atât de rău.

Cum a ajuns Marius Elisei cu mâna în ghips. Fostul soțul al Oanei Roman a oferit primele declarații despre accidentare

Marius Elisei a ajuns la spital după ce și-a fracturat degetele în timp ce se afla pe terenul de fotbal. Deși credea că este o lovitură superficială, medicii l-au anunțat că a suferit mai precis o fractură de gradul trei, fapt pentru care este nevoit să stea cu mâna în ghips timp de 4 săptămâni.

În urma unui control de rutină după perioada de o lună, fostul soț al Oanei Roman va afla dacă totul este în regulă cu brațul lui sau trebuie să se opereze.

”Mi-am rupt aproape trei degete, aseară l-a fotbal s-a întâmplat. E fractură de gradul trei. Mi-au pus cele trei degete în ghips, cele care au fost afectate, va trebui să stau cu ele în ghips patru săptămâni și după să vedem dacă mă operez sau dacă mi-am revenit”, a povestit Marius Elisei, potrivit spynews.ro.

Cum a avut loc accidentarea dureroasă

Marius Elisei a vorbit și despre modul în care a avut loc accidentarea dureroasă. Se pare că soțul Oanei Roman a alunecat în timp ce încerca să ia mingea de la un alt jucător. Astfel, acesta a căzut pe spate. În loc să se sprijine în podul palmei, bărbatul s-a sprijinit în degetele pe care și le-a fracturat.

Crezând că a fost doar o lovitură, Marius Elisei nu a apelat din prima clipă la ajutorul medicilor. Acesta a continuat jocul, fără să se gândească la faptul că accidentarea poate fi atât de gravă. A două zi de dimineață, bărbatul a mers să își facă o radiografie pentru a se asigură că nu este nicio problemă serioasă, însă a avut parte de o surpriză neașteptată. Specialiștii i-au dau o veste care l-a luat prin surprindere.

”Am deposedat pe cineva de minge și am călcat pe minge ulterior și m-am dezechilibrat și am căzut pe spate, iar în loc să mă sprijin de podul palmei m-am sprijinit în degete.

Am continuat jocul până la final, am mers acasă, am dormit, nu se umflase, iar azi de dimineață nu era deloc ok. Am decis să merg să-mi fac o radiografie să mă asigur că e ceva mai ușor, nu atât de grav”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.