Maria Băsescu a dezvăluit cu ce se ocupa înainte de a-l cunoaște pe Traian Băsescu: „Îmi plăcea compania”. Cum s-au cunoscut soții

Soția fostului președinte al României a dezvăluit că nu a fost întotdeauna o femeie casnică, având o altă ocupație atunci când s-a cunoscut cu soțul ei. Află din rândurile de mai jos ce făcea Maria Băsescu înainte de a se mărita cu Traian Băsescu!

„Sunt casnică. Nu am fost așa dintotdeauna. Când m-a cunoscut soțul meu lucram în turism, pe Litoral. Și îmi plăcea foarte mult, pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu, am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. Regret că n-am mai putut lucra. V-am spus, îmi plăcea compania, agitația.”, a povestit, în urmă cu mai mulți ani, Maria Băsescu, citată de capital.ro .

