Maria Dinulescu, cunoscută pentru rolul principal din serialul „Vocea Inimii”, vinde case în Dubai. Cum îi priește viața acolo

Maria Dinulescu vinde case în Dubai, potrivit Viva.ro. Într-un interviu pentru publicația menționată, actrița a vorbit despre noua sa viață acolo, dorul de țară, dar și alte subiecte legate de meseriile pe care le-a practicat. Maria Dinulescu are deja experiență cu viața în străinătate, trăind, o vreme, în multe dintre capitalele lumii, precum recunoaște și ea.

Cât de repede s-a acomodat Maria Dinulescu în Dubai: „Am, deja, experiența”

Maria Dinulescu a fost întrebată despre acomodarea în noul oraș, dar și despre ce părere are familia ei în legătură cu această schimbare. Printre altele, aceasta a răspuns că și-a obișnuit membrii familiei să fie mai mereu pe drumuri:

„Am, deja, experiența vieții în New York, Los Angeles, Paris, Amsterdam și Roma. Ideea de apartenență la o singură națiune este înlocuită în ziua de astăzi cu diverse forme de cetățenie. Ar fi de ajutor să ne gândim la noi înșine ca cetățeni ai viitorului cu valori comune. În fiecare loc în care locuim, fie că este o platformă online sau un loc geografic, cred că avem responsabilitatea de a avea o atitudine incluzivă. Atașamentul sau dependența față de o anumită geografie sunt experiențe ale trecutului. Mă interesează mai mult exercițiul constant de adaptabilitate la viitor. Familia mea este una foarte deschisă la nou.”, a răspuns Maria Dinulescu, citată de sursa menționată mai sus.

Întrebată despre cum arată casa ideală pentru ea, având în vedere experiența acumulată în domeniu, Maria Dinulescu a oferit următorul răspuns:

„Cineva îmi spunea că deținem atât cât folosim. Casa ideală este acolo unde te poți odihni. Trăim foarte puțin în casele pe care le achiziționăm sau construim. Majoritatea timpului îl petrecem în exterior. Singura casă pe care o purtăm cu noi este corpul nostru. Cred cel mai mult în a investi în tine însuți. În a avea o curiozitate constantă către informație, cultură, în a avea un exercițiu zilnic al sentimentelor pozitive și, desigur, acea umilință care ne ajută să fim recunoscători și timizi în fața acestei vieți care ne este dată.”, a mai spus Maria Dinulescu.

La ce meserie se gândea Maria Dinulescu atunci când era adolescentă: „Posibilitățile sunt multiple”

Maria Dinulescu a fost întrebată dacă, atunci când era la început de drum, se vedea făcând și altceva în afară de a juca în filme. Aceasta a răspuns că, din contră, nu s-ar fi văzut niciodată în calitate de actriță:

„Știam că voi lucra într-un laborator. Niciodată nu am crezut că voi fi actriță, cu atât mai mult consultant imobiliar. Posibilitățile sunt multiple pentru fiecare dintre noi. Suntem, deja, într-o criză energetică și bănuiesc că foarte mulți au realizat că au nevoie să se adapteze noii realități. Marea calitate a omului este de a se adapta. Dă-i creierului să repete o informație de patru ori, iar a cincea oară o va executa din memorie.”

„Este amuzant să vezi că, de foarte multe ori, mulți dintre noi ne opunem schimbării. Cred că ne-ar ajuta un gadget care să ne scaneze și care să ne spună care sunt capacitățile noastre principale. Am putea gestiona eficient posibilitățile noastre biologice. Un alt gând pe care îl am este legat de faptul că ne preocupă numai existența noastră fizică pe Pământ și nu ne adaptăm valorii pe care o putem aduce experienței digitale. Trăim, comunicăm în atât de multe forme. Ne punem bariere constante, decizând numai între câteva nuanțe. Mi-ar plăcea să avem mai multă încredere în acest sistem complex numit om.”, a spus Maria Dinulescu, citată de Viva.ro.

Ce o mai leagă pe Maria Dinulescu de lumea actoriei, domeniul care a făcut-o cunoscută

Întrebată dacă mai cochetează cu lumea actoriei, Maria Dinulescu a răspuns că face parte din juriul „Emmy Awards” și merge des la „Cinema Akil” din Dubai:

„Jurizez pentru Emmy Awards și merg la Cinema Akil foarte des aici, în Dubai. Nu exersez pentru moment, însă mi-ar face plăcere să revin pe platoul de filmare.”

Maria Dinulescu a fost întrebată și despre actualul loc de muncă, dar și despre acomodarea ei în calitate de consultant imobiliar. Fără pic de modestie, acesta a recunoscut că a fost deja promovată la funcția de lider:

„Deja am fost promovată team leader, iar vânzările merg foarte bine. Dacă te iei în serios în imobiliare, muncești 1000%. Satisfacțiile financiare sunt foarte mari, însă este un domeniu în care îmbătrânești într-un an câți alții în 10. Dar locuiesc într-un oraș unde există o fundație a viitorului. Îmi doresc să îmi descopăr mai multe valențe, într-un spațiu ca acesta. Rușii. Ei sunt cei care au făcut cele mai multe achiziții în domeniul imobiliar.”, au fost o parte din întrebările la care Maria Dinulescu a răspuns în cadrul interviului.

