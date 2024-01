Maria, fiica lui Florin Salam, a cântat manele și a dat dedicații la un botez. Cum sună vocea ei live, la doar 8 ani | VIDEO

Fiica lui Florin Salam și a Roxanei Dobre îi calcă pe urme tatălui ei. Maria a fost filmată în timp ce cânta manele și dădea dedicații în timpul unui eveniment, unde a participat alături de familie. Totul s-a întâmplat sub privirea emoționată a manelistului.

Așchia nu sare departe de trunchi! Maria, fiica cea mare a lui Florin Salam și a Roxanei Dobre, i-a moștenit talentul tatălui său și se pare că îi calcă pe urme. La un eveniment recent, la care au participat în familie, manelistul i-a dat microfonul fetei sale care a făcut un adevăt spectacol. Micuța, care este feblețea cântărețului, nu a avut pic de emoții și a cântat în fața tuturor, alături de Leo de la Roșiori.

Maria, fiica lui Florin Salam, a fost filmată în timp ce cântă și dă dedicații la un botez. Micuța are doar 8 ani, dar îi calcă pe urme manelistului

Florin Salam are este un tată împlinit. Manelistul are 5 copii, doi, din căsnicia cu Fănica, prima lui soție care s-a stins din viață în 2009, și încă 3 din actuala relație. În timp ce pe Betty o cunoaște toată lumea și are o carieră pe cont propriu, se pare sora ei mai mică, Maria o prinde din urmă.

La doar 8 ani, Măriuța, așa cum o alintă tatăl ei, este deja o mică vedetă. Micuța nu se teme să cânte în fața unui public numeros și pare că a moștenit și calitățile vocale ale tatălui ei.

Prezent la botez, alături de întreaga familie, unde a și cântat, la un moment dat, Florin Salam i-a oferit microfonul lui fiicei sale. Aceasta nu a stat deloc pe gânduri și a trecut lângă Leo de la Roșiori și a început să cânte alături de orechestră.

În tot acest timp, Florin Salam a stat pe margine de unde a privit-o absorbit. Extrem de mândru de feblețea lui, la un punct, el a mers lângă ea și i-a pupat mâna, în timp ce cânta.

Manelistul nu și-a mai încăput în piele de bucurie când fiica lui a atins niște note extrem de înalte și a cântat fără probleme o manea cunoscută. La final, el a scos pe Maria în brațe de pe scenă, în apaluzele tuturor celor prezenți la eveniment.

Cei din jur au filmat întregul moment emoționant, iar imaginile au ajuns rapid pe internet. Cum era de așteptat comentariile au curs și mulți au remarcat vocea fiicei lui Florin Salam.

„Se vede că e fata lui Salam, a bagat banii în buzunar”, a remarcat un internaut.

„Câtă mândrie pe Florin Salam să-ți trăiască copii om minunat, o dulceață de copil”, a mai scris cineva.

„Bravo, Mariuţa. Ești copia lui Florin Salam, jur. Se vede ca ea cântă din suflet. Felicitări”, a mai remarcat altcineva.

La fel ca sora ei mai mare, Maria nu este străină de peisajul muzical. Ea a lansat anul trecut și propria piesă, iar în 2022 făcea furori cu melodia „Hai tati la mall”. Maria și sora ei mai mică, Rania, au fost virale pe Tik Tok la acel moment. Mai mult, videoclipul a stârnit controverse pentru mișcările îndrăznețe pe care fiicele lui Florin Salam le făceau.