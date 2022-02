Maria Speranța și-a sărbătorit ziua de naștere. Cum a fost surprinsă fiica Adrianei Trandafir la 22 de ani

Maria Speranța frumoaa fiică a Adianei Trandafir a împlinit vârsta de 22 de ani. Tânăra a publicat pe rețelele sociale imagini cu ea la vârsta de 22 de ani, dar și cu tortul pe care l-a primit de la prieteni.

Cum arată Maria Speranța la 22 de ani

Așa cum fanii o cunosc, maria Speranța a întâmpinat vârta de 22 de ani cu zâmbetul pe buze. Tânăra a primit o mulțime de urări de la fani și prieteni.

Maria Speranța a participat la Asia Express, sezonul 4

Maria Speranța a dat dovadă de inteligență, putere și ambiție, prin prisma participării sale în sezonul 4 de Asia Express. Fanii au cunoscut-o astfel pe fiica celebrei actrițe Adriana Trandafir.

În cadrul probelor de la Asia Express, Maria Spernața și-a dat toată silința și chiar dacă s-a accidentat a mers mai departe, demonstrând cât de puternică este.

Fanii emisiunii au îndrăgit-o rapid și urmăresc activitatea acesteia pe rețelele sociale.

„Cea mai provocatoare experienţă personală, de până acum, singura în care o să ne testăm limitele, puterea de a merge cu adevărat mai departe, după ce o să spunem: gata, până aici, nu mai pot. Împreună, pentru prima oară, suntem o echipă în situaţii nemaintâlnite, în locuri neştiute, în condiţii netrăite şi nebănuite. O să trecem prin multe bune şi rele şi o să încercăm să facem faţă cerinţelor. Sperăm ca timpul nepetrecut împreună până acum să se adune într-un exercitiu de iubire, ambiţie, autocunoaştere, bucurie şi joacă, sperând să nu regretăm niciodată această alegere”, a declarat Maria Speranța înainte de plecarea în Asia Express.

Adriana Trandafir este mama a doi copii

Deși în prezent Adriana Trandafir se bucură de dragodtea familiei sale, în trecutul ei a avut parte de momente triste, în care a trecut printr-o despărțire, pierzând custodia fiului său cel mare, Ștefan.

În cadrul show-ului Asia Express Adriana Trandafiri a făcut destăinuri despre cei doi copii ai săi.

„Voi nu aveți nevoie de actrița Adriana Trandafir, ci de mama Adriana, care câteodată nu a fost alături de voi, de multe ori. Tu ai apărut așa, când credeam că viața mea nu mai are vreun rost. Nu am vorbit niciodată despre asta. Am născut-o pe Maria Speranța la 45 de ani. Mă gândesc tot timpul la Ștefan. Când erai mica tu nu m-ai întrebat nimic niciodată, cum e cu Ștefan.

Știai că e un frate, că îl vizitam uneori cu tine, câteodată, când puteam. Odată îți citeam o poveste și tu ai zis să nu îți mai spun povestea și mi-ai spus: îmi pare atât de rău de Ștefan că el nu are o mămică să îi spună o poveste. Și atunci aș fi vrut să vă am pe amândoi”, a spus Adriana Trandafir, plângând în hohote în timp ce călătorea în una dintre cursele competiției în car eparticipă alături de fiica sa.

