Maria Speranța, imagine rară cu tatăl ei. Cum s-a fotografiat concurenta de la Asia Express cu soțul Adrianei Trandafir

Maria Speranța a dat dovadă de inteligență, putere și ambiție, prin prisma participării sale în sezonul 4 de Asia Express. Fanii au cunoscut-o astfel pe fiica celebrei actrițe Adriana Trandafir.

În cadrul probelor de la Asia Express, Maria Spernața își dă toată silința și chiar dacă se accidentează merge mai departe, demonstrând cât de puternică este.

Fanii emisiunii au îndrăgit-o rapid și urmăresc activitatea acesteia pe rețelele sociale.

„Cea mai provocatoare experienţă personală, de până acum, singura în care o să ne testăm limitele, puterea de a merge cu adevărat mai departe, după ce o să spunem: gata, până aici, nu mai pot. Împreună, pentru prima oară, suntem o echipă în situaţii nemaintâlnite, în locuri neştiute, în condiţii netrăite şi nebănuite. O să trecem prin multe bune şi rele şi o să încercăm să facem faţă cerinţelor. Sperăm ca timpul nepetrecut împreună până acum să se adune într-un exercitiu de iubire, ambiţie, autocunoaştere, bucurie şi joacă, sperând să nu regretăm niciodată această alegere”, a declarat Maria Speranța înainte de plecarea în Asia Express.

Cum arată tatăl Mariei Speranța, îndrăgita concurentă de la Asia Express

Recent, tânăra Maria Speranța a publicat pe rețelele sociale o imagine în care apare zâmbind alături de tatăl său, semn că îndrăgita concurentă de la Asia Express are o relație foarte bună cu ambii părinți: „Fata lui tata”, a scris Maria Speranța în dreptul fotografiei.

Adriana Trandafir și soțul său, Bogdan, sunt căsătoriți de 23 de ani. În 2018, cei doi au sărbătorit nunta de porțelan, moment în care actrița a transmis un mesaj emoționant: „Mulțumesc lui Dumnezeu că a îngăduit ca Bogdan să facă parte din acest miracol!”.

Adriana Trandafir este mama a doi copii

Deși în prezent Adriana Trandafir se bucură de dragodtea familiei sale, în trecutul ei a avut parte de momente triste, în care a trecut printr-o despărțire, pierzând custodia fiului său cel mare, Ștefan.

În cadrul show-ului Asia Express Adriana Trandafiri a făcut destăinuri despre cei doi copii ai săi.

„Voi nu aveți nevoie de actrița Adriana Trandafir, ci de mama Adriana, care câteodată nu a fost alături de voi, de multe ori. Tu ai apărut așa, când credeam că viața mea nu mai are vreun rost. Nu am vorbit niciodată despre asta. Am născut-o pe Maria Speranța la 45 de ani. Mă gândesc tot timpul la Ștefan. Când erai mica tu nu m-ai întrebat nimic niciodată, cum e cu Ștefan.

Știai că e un frate, că îl vizitam uneori cu tine, câteodată, când puteam. Odată îți citeam o poveste și tu ai zis să nu îți mai spun povestea și mi-ai spus: îmi pare atât de rău de Ștefan că el nu are o mămică să îi spună o poveste. Și atunci aș fi vrut să vă am pe amândoi”, a spus Adriana Trandafir, plângând în hohote în timp ce călătorea în una dintre cursele competiției în car eparticipă alături de fiica sa.

