Asia Express, 28 septembrie 2021. Adriana Trandafir, confesiune emoționantă despre Maria Speranța și fiul său, Ștefan

Un moment cu adevărat special din ediția 8 din sezonul 4 al emisiunii „Asia Express” a fost atunci când actrița Adriana Trandafir și-a deschis inima și, cu lacrimi în ochi, a făcut o confesiune emoționantă despre Maria Speranța și despre Ștefan, fiul său din prima căsătorie.

Adriana Trandafir a făcut o dezvăluire emoționantă despre copiii săi, Maria Speranța și Ștefan, în ediția 8 din sezonul 4 al emisiunii Asia Express

„Nu știu ce a declanșat în mine întâlnirea cu băiatul ăsta, nici acum nu cred că este real. Ce zi am avut ieri și acum uită-te te, nu-mi vine să cred. M-am trezit emoționată, modificată și s-a deschis la mine un sertar pe care îl tencuisem într-o criptă, nu aș fi vrut să vorbesc despre asta vreodată”, a dezvăluit Adriana Trandafir, cu lacrimi în ochi.

Apoi, ceea ce a urmat s-a transformat într-o „spovedanie” extrem de emoționantă despre trecutul său și despree cei doi copii ai săi, Maria Speranța și Ștefan.

„Dacă ar știi copiii câte lacrimi am avut, și tu, și Ștefan, în ochii mei, pentru voi. Cu câtă durere vă iubesc. O destăinuire s-a transformat într-o spovedanie în care am vorbit cu ea, cu Ștefan și cu mine lucruri pe care nu am apucat să le vorbim în trei. Voi nu aveți nevoie de actrița Adriana Trandafir, ci de mama Adriana, care câteodată nu a fost alături de voi, de multe ori. Tu ai apărut așa, când credeam că viața mea nu mai are vreun rost. Nu am vorbit niciodată despre asta. Am născut-o pe Maria Speranța la 45 de ani. Mă gândesc tot timpul la Ștefan. Când erai mica tu nu m-ai întrebat nimic niciodată, cum e cu Ștefan. Știai că e un frate, că îl vizitam uneori cu tine, câteodată, când puteam. Odată îți citeam o poveste și tu ai zis să nu îți mai spun povestea și mi-ai spus: îmi pare atât de rău de Ștefan că el nu are o mămică să îi spună o poveste. Și atunci aș fi vrut să vă am pe amândoi”, a mai spus Adriana Trandafir despre cei doi copii ai săi.

