Marian Râlea a împlinit 65 de ani. Imagini de colecție din cariera actorului

Îndrăgitul magician al anilor `90 a împlinit pe 20 decembrie 2022 frumosa vârstă de 65 de ani. Marian Râlea s-a născut pe 20 decembrie 1957 la Turda și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București. Cu siguranță Marian Râlea este unul dintre cei mai îndrăgiți actori români. Printre cei care i-au făcut o urare actorului cu ocazia împlinirii a 65 de ani s-a numărat Anca Sigartău, partenera sa din serialul Adela de la Antena 1.

Ce mesaj i-a transmis Anca Sigartău lui Marian Râlea, la împlinirea a 65 de ani

„La multi ani, Marian Râlea! Mitushul meu…mulțumesc…

Acum, cand mai sunt doar doua zile pana la ultimul episod din Adela pot spune cu mana pe inima ca au fost doi ani grozavi!

Sa-mi traiesti, sa ne traiti si voi, cei care ne-ati fost alaturi si ptr ultima data va spun: #dacaejoieadela…”, a transmis Anca Sigartău.

Marian Râlea a devenit celebru prin prisma rolului său din emisiunea Abracadabra. Emisiunea Abracadabra difuzată a fost deliciul copilăriei, un show amuzant și educativ pe care toți copii l-au îndrăgit. De asemenea, marian Râlea a mai jucat în producții celebre ca: „Sunt o babă comunistă, „Din dragoste cu cele mai bune intenții, „Sieranevada sau „Slugă la doi stăpâni, „Visul unei nopți de vară, „Troilus și Cressida.

Cel mai recent rol pe care Marian Râlea l-a interpretat la Antena 1 este Mitu, în serialul Adela. Marian Râlea și Anca Sigartău au fost parteneri în serial și au creat niște momente memorabile pe micile ecrane.

„Cu Anca am jucat mai multe spectacole la teatru, destul de mult, „Trei surori, „Shakespeare, multe altele… dar nu, în film, să ne întâlnim vreodată, ca un cuplu, nu. Ne cunoaştem, ca şi cu celelalte actriţe pe care am avut marea şansă să le am alături: Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Ana Ciontea. Facem parte dintr-o anumită generaţie, ne ştim foarte bine, avem aceeaşi şcoală, şi atunci ne e simplu, ne e uşor, ne bucurăm de ceea ce facem”, a declarat actorul pentru VIVA!

În trecut Marian Râlea a vorbit despre întâmplările din spatele camerelor serialului Adela.

„Sunt multe întâmplări, e destul de greu să filmezi, în sensul în care depinzi de un timp, de o locaţie, de o echipă excepţională pe care nu vrei să o dezamăgeşti, şi atunci sigur că intervin şi aceste mici sincope. Cele mai frumoase sunt „răutăţile pe care şi le spun unii altora, actorii că li s-a distrus secvenţa, că aşa ceva nu se poate, că cineva a urlat prea tare şi nu m-am auzit, că totuşi pauza aia trebuie lăsată, că o dată vorbesc eu, o dată celălalt…”, povestea Marian Râlea pentru sursa menționată anterior.

