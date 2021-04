Mario Fresh, imagine din copilărie. Cum arată la primii pași în industria muzicală

Mario a cunoscut succesul încă de mic și pasiunea lui pentru muzică a fost din ce în ce mai mare pe parcursul anilor. Sunt puțini cei care își mai amintesc cum arată artistul atunci când s-a lansat.

Mario Fresh, imagine din copilărie

Mario Fresh a publicat recent pe contul de Instagram mai multe imagini care îl definesc. Acesta și-a surprins fanii cu imagini din copilărie, de pe vremea când devenea din ce în ce mai apreciat pentru talentul său.

Mario Fresh este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde postează des imagini și îi ține la curent pe fani cu cele mai noi evenimente din viața sa.

Admiratorii sunt extrem de încântați de fiecare dată când acesta publică imagini cu el din viața personală. Cei mai mulți îl felicită pentru vocea pe care o posedă, dar și pentru faptul că faima nu l-a făcut să-și schimbe comportamentul de-a lungul timpului.

Citește și: Cum arată mama lui Mario Fresh. Artistul a moștenit frumusețea celei care i-a dat viață

Cum a devenit cunoscut Mario Fresh

Originar din Iași, Mario Fresh a avut un start timpuriu în muzică, la vârsta de cinci ani. La doar șase ani, câștiga premiul întâi la Festivalul Cerbul de Aur Junior, precum și la Festivalul Mamaia Copiilor, conform publicației VIVA.

În 2009 ieșea pe locul al doilea la aceleași festivaluri, iar în 2011 reușea performanța de a ajunge în semifinala unui concurs televizat de talente.

Citește și: Mario Fresh, mesaj emoționant pentru sora sa. Ce i-a transmis recent artistul

Soarta i-a surâs când l-a întâlnit pe Alex Velea, cel care i-a dat avântul muzical. Iubitul Antoniei i-a văzut potențialul și nu doar că l-a ajutat să devină celebru, dar i-a fost ca un al doilea tată.

Cu toate acestea, timpul a trecut, iar așteptările lor privind parcursul împreună s-au schimbat. Recent, Mario Fresh și Alex Velea au decis să renunțe la colaborarea care i-a legat atâta timp.

"Am fost un GoldenBoy de la bun început și așa o să rămân, indiferent de drumul pe care mă va conduce viața. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios și foaaaarte lung, iar atunci când am intrat pe autostradă ne-am separat. Ar mai fi fost câte ceva de adăugat sau de schimbat în vlogul pe care l-a făcut, dar e ok și asa... povestea sună diferit de la fiecare om implicat în treaba asta..."