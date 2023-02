Mario Fresh, mesaj emoționant pentru cei care l-au ajutat în carieră. Ce i-a transmis lui Alex Velea, după conflictul lor

Mario Fresh a fost unul dintre băieții „adoptați” de Alex Velea pe care l-a ajutat extrem de mult la început de drum. Mario are acum propria carieră și tot ce a visat în copilărie. Deși pe parcurs, drumurile lor s-au despărțit și chiar și-au aruncat cuvinte cu subînțeles, acum au îngropat securea războiului.

Ce mesaj i-a transmis Mario Fresh lui Alex Velea, după ce au avut câteva lucruri de împărțit în trecut

Artistul care ajunge acum în top cu fiecare piesă nouă lansată a avut un moment de nostalgie pe contul de Instagram. Mario Fresh a postat mai mult imagini cu artiști celebri de la noi cărora le este recunoscător pentru ajutorul acordat de-a lungul timpului.

„Mă uitam acum prin poze. Am realizat că am avut cea mai tare adolescență și că toți oamenii din jurul mereu au pus câte o cărămidă (mai mică sau mai mare) la formarea mea. La formarea lui Mario Fresh. Le mulțumesc din toată inima pentru tot. Am muncit mult, am învățat de la ei. I-am ascultat. Am furat meserie. Le datorez numai mulțumiri!”, a mai scris cântărețul.

Ulterior, el a postat mai mult fotografii în care apare, încă din copilărie, în preajma unor artiști de renume precum Cabron, Ruby, Doc, Boier Bibescu, Antonia și chiar Alex Velea. Aceasta din urmă fiind și cea care a atras atenția tuturor.

Citește și: Cât costă bolidul de lux pe care și l-a achiziționat Mario Fresh. Artistul a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare

Deși în trecut cei doi au avut unele disensiuni, se pare că acum au îngropat securea războiului și au revenit la sentimente mai bune. Iubitul Antoniei a fost extrem de rănit atunci când „băieții lui de suflet”, Mario Fresh și Lino Golen l-au părăsit după ce a pus bazele carierelor celor doi.

La acea vreme, tânărul artist povestea că a renunțat la colaborare pentru că a fost forțat să facă parte din anumite proiecte în care el nu credea. În consecință, el a ales să meargă pe un drum separat față de mentorul său, iar relația dintre ei s-a răcit considerabil.

Acum, Mario a ținut să îi transmită lui Alex câteva cuvinte speciale prin care recunoaște aportul acestuia în cariera lui și mai mult, îi mulțumește pentru tot ajutorul acordat.

„Fără tine, cu siguranță, nu se putea! Cu siguranță nu ajungeam aici. Cu siguranță drumul nu era același. Momentele frumoase sunt tatuate”, a scris Mario Fresh, în dreptul unei fotografiei cu Alex Velea, postată pe InstaStory.

Citește și: Mario Fresh a fost filmat în timp ce caută prin gunoaie. Prima declarație a celebrului cântăreț susprins într-o ipostază dificilă

Secrete și șantaj, într-un nou episod captivant din serialul de epocă, Hotel Portofino ▶ Disponibil acum în AntenaPLAY