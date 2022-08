Marius Elisei, „lăsat” în stradă alături de fiica lui de către Oana Roman. Mesajul scris de el: „Încă mai avem putere să zâmbim”

Marius Elisei a scris un mesaj destul de dur pe rețelele de socializare despre Oana Roman, care i-a lăsat în stradă pe el și pe fiica lor, Isa.

Marius Elisei, mesajul dur pe care l-a scris despre Oana Roman. Cum i-a „lăsat” în stradă vedeta pe soțul ei și pe fiica lor

Marius Elisei și Oana Roman au avut parte de o perioadă mai dificilă în căsnicie. Cei doi s-au despărțit de mai multe ori, însă întotdeauna au găsit drumul de a se întoarce înapoi unul la celălalt.

''Încă mai avem putere să zâmbim, am fost și noi la locul de joacă, ne-am distrat și am venit acasă și surpriză... Am rămas pe afară fără chei pentru că avea o întâlnire cu covoarele și nu a putut să ne aștepte, nici măcar nu poate să răspundă la telefon și acum căutăm variante unde să meargă Isa la wc. Concluzie, noi suntem foarte importanți pentru ea.'', a scris Marius Elisei pe rețelele de socializare, potrivit spynews.ro.

Iată că, Marius a făcut public mesajul, fără a sta p gânduri, însă l-a șters de pe rețelele de socializare. Oana Roman și Marius Elisei au recunoscut faptul că au personalități diferite, iar acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care ei nu pot ajunge la un numitor comun de cele mai multe ori. Iată că iubirea i-a readus înapoi unul la celălalt.

Oana Roman, despre modalitatea prin care a reușit să piardă în greutate. Ce a declarat

Oana Roman a dezvăluit care este secretul noii sale siluete:

„Am și timp să stau eu cu mine și să mă ocup de mine. Mă duc la proceduri, fac masaj, țin în continuare dietă și am grijă, adică chiar am timp și pentru mine.Mă împart în așa fel încât să nu uit de mine, pentru că este foarte important să ai grijă de tine. Dacă nu ești tu bine, nu poți să îi ajuți pe ceilalți”, a dezvăluit Oana Roman.

Cum a reușit să slăbească 18 kilograme:

„Am făcut o mică pauză de la dietă, de sărbători, când m-am îngrășat câteva kilograme. Am început din nou procedurile, am revenit la fasting, la ceai, la dietă și e ok. E un post intermitent. Nu mănânci 16 ore și mănânci doar într-un interval de 8 ore. Aș vrea să mai slăbesc 15 kg sau măcar 10. Până acum am slăbit 18 kilograme. Au rămas vreo 15 acum că am mai pus vreo 3 kg”, ne-a spus Oana Roman, potrivit viva.ro.

