Modalitatea inedită cu care Oana Roman a reușit să slăbească 18 kilograme. Transformarea totală a vedetei

Oana Roman a dezvăluit faptul că are acum un stil de viața diferit și se bucură de faptul că reușește să slăbească așa cum și-a dorit dintotdeauna.

Oana Roman, despre modalitatea prin care a reușit să piardă în greutate. Ce a declarat

Oana Roman a dezvăluit care este secretul noii sale siluete:

„Am și timp să stau eu cu mine și să mă ocup de mine. Mă duc la proceduri, fac masaj, țin în continuare dietă și am grijă, adică chiar am timp și pentru mine.Mă împart în așa fel încât să nu uit de mine, pentru că este foarte important să ai grijă de tine. Dacă nu ești tu bine, nu poți să îi ajuți pe ceilalți”, a dezvăluit Oana Roman.

Cum a reușit să slăbească 18 kilograme:

„Am făcut o mică pauză de la dietă, de sărbători, când m-am îngrășat câteva kilograme. Am început din nou procedurile, am revenit la fasting, la ceai, la dietă și e ok. E un post intermitent. Nu mănânci 16 ore și mănânci doar într-un interval de 8 ore. Aș vrea să mai slăbesc 15 kg sau măcar 10. Până acum am slăbit 18 kilograme. Au rămas vreo 15 acum că am mai pus vreo 3 kg”, ne-a spus Oana Roman, potrivit viva.ro.

Citește și: La ce dietă severă se supune Oana Roman după ce a început să ia, din nou, în greutate. Cât timp stă fără mâncare

Oana Roman, dieta strictă la care a apelat

Pentru că îi place să internacționeze cu fanii săi, Oana Roman i-a anunțat la scurt timp după sărbătorile Pascale că s-a hotărât să intre la o dietă strictă deoarece a acumulat câteva kilograme.

„De Paște m-am îngrășat trei kilograme și jumătate. Acum am început din nou procedurile și am revenit la dieta mea, la ceaiul meu. Nu mănânc timp de 16 ore. Astăzi, de exemplu, se făcuseră 26 de ore de când nu mâncasem. Am mâncat la Timișoara la ora 18 și am mai mâncat azi la 16 și până mâine nu mai mănânc nimic”, a spus ea, conform click.ro.

Citește și: Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman. Ce a transmis Oana e îngrijorător

De asemenea, vedeta a mărturisit că se pregătește de o mică vacanță în Delta Dunării alături de fiica sa. Cele două au decis să îl lase acasă pe Marius Elisei.

„Vreau să plecăm în Deltă câteva zile, eu cu Iza. Pe Marius îl lăsăm să termine curtea. N-am mai fost cu pandemia asta de doi ani și îmi e tare dor de Deltă. Când ia Iza vacanță în iunie mergem în Deltă câteva zile.

După care vreau să ajungem neapărat pe Coasta de Azur, îmi iau și casă acolo, nu am renunțat la idee, sunt prietenele mele acolo. N-am lipsit decât în anii cu pandemia. Ne pregătim să începem amenajările în curtea casei. A trebuit să vină vremea propice pentru ca să ne apucăm și noi de lucrări.”, a mai adăugat ea, potrivit sursei citate mai sus.

Vedetele au intrat în pielea personajelor și au făcut mare show în semifinala transformărilor.