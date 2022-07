Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat, iar declarațiile ei au fost neașteptate: "Nu doar el a greșit de-a lungul timpului”

Oana Roman și Marius Elisei au recunoscut faptul că au personalități diferite, iar acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care ei nu pot ajunge la un numitor comun de cele mai multe ori. Iată că iubirea i-a readus înapoi unul la celălalt.

Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat după ce și-au anunțat despărțirea în urmă cu ceva vreme

Oana Roman și Marius Elisei au fost prezenți la Xtra Night Show și au vorbit deschis despre problemele lor de cuplu. Cei doi au recunoscut că le este uneori greu să ajungă la un numitor comun.

„El a făcut niște pași de data asta. Cumva, ne dăm seama că separat ne e mai rău decât ne e împreună. Nu doar el a greșit de-a lungul timpului, și eu le am pe ale mele. El nu vorbește ca mine, este mai introvertit. Eu vorbesc, eu mă descarc și peste 5 minute mi-a trecut. El nu este așa. Uneori încercăm să vorbim și nu vrea să vorbească, și atunci comunicarea e mai grea.

Avem momente când reușim să comunicăm foarte bine, dar sunt momente în care vedem lucrurile diferit și poate nu reușim să ne ascultăm cum trebuie. Poate dacă am fi altfel ne-am plictisi. Eu a trebuit să învăț să las de la mine, să nu mai fiu atât de impulsivă cum eram. Nu sunt ușor de suportat, sunt conștientă, a dezvăluit Oana Roman la Xtr Night Show.

Marius Elisei, însă, este de altă părere:

‘Nu trebuie să mă schimb doar eu. Eu nu trebuie să îi spun ce să schimbe. Ea trebuie să vadă singură. Problema este că vedem diferit, realizăm diferit, dar rezultatul este la fel, a spus Marius Elisei la Xtra Night Show.

Oana Roman, despre modalitatea prin care a reușit să piardă în greutate. Ce a declarat

Oana Roman a dezvăluit care este secretul noii sale siluete:

„Am și timp să stau eu cu mine și să mă ocup de mine. Mă duc la proceduri, fac masaj, țin în continuare dietă și am grijă, adică chiar am timp și pentru mine.Mă împart în așa fel încât să nu uit de mine, pentru că este foarte important să ai grijă de tine. Dacă nu ești tu bine, nu poți să îi ajuți pe ceilalți”, a dezvăluit Oana Roman.

Cum a reușit să slăbească 18 kilograme:

„Am făcut o mică pauză de la dietă, de sărbători, când m-am îngrășat câteva kilograme. Am început din nou procedurile, am revenit la fasting, la ceai, la dietă și e ok. E un post intermitent. Nu mănânci 16 ore și mănânci doar într-un interval de 8 ore. Aș vrea să mai slăbesc 15 kg sau măcar 10. Până acum am slăbit 18 kilograme. Au rămas vreo 15 acum că am mai pus vreo 3 kg”, ne-a spus Oana Roman, potrivit viva.ro.

