Marius Elisei, mesaje controversate după ce Oana Roman a dat de înțeles că au apărut probleme în relația lor: „Prefer să fiu...”

În urmă cu puțin timp, Oana Roman a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația pe care o are cu Marius Elisei în prezent, chiar la Xtra Night Show. Vedeta a dat de înțeles că au apărut unele probleme de comunicare în cuplul lor.

De altfel, aceasta a declarat că nu ar mai vrea să se recăsătorească, motiv pentru care nu și-a reînnoit până acum jurămintele cu iubitul său.

”Eu am încercat foarte mulți ani să îi explic și să mă mulez și să accept niște lucruri, nu se poate. Este clar că eu asta sunt și asta este viața mea, munca mea e asta, menirea mea este să fac asta, noi am vorbit de-a lungul anilor de zeci și sute de ori. Am ajuns în punctul în care am senzația că vorbesc doar eu și mă aud singură”, a spus ea la emisiunea lui Dan Capatos, de la Antena Stars.

Oana Roman a decis să vorbească despre problemele persoane în presă, după o perioadă în care a fost mai discretă și a preferat să stea cât mai departe de micile ecrane ale telespectatorilor. Aceasta a mai dezvăluit că se implică foarte mult în afacerea pe care o deține pentru a-i oferi fiicei sale o viață cât mai decentă.

„Numai că eu nu consider că lucrurile merg în direcția care trebuie, din păcate. Cel puțin în ultima vreme. Probabil că este și o problemă a, nu știu, caracterului pe care îl am eu. Eu am evitat și evit în general să mă plâng sau să dezbat lucruri... Se spune că rufele se spală în familie”, a mai mărtusit vedeta.

Ce a publicat Marius Elisei pe Internet după ce Oana Roman a dat de înțeles că relația lor nu se îndreapta în direcția cea bună

Marius Elisei nu a rămas indiferent situației. Aceasta a decis să transmită două mesaje controversate în mediul online, la doar câteva ore de la apariția iubitei sale în platoul Xtra Night Show.

„Prefer să fiu criticat, decât să spun adevărul. Adevărul te costă scump”, a transmis Marius Elisei prin intermediul unui InsaStory, vizibil deranjat.

Iubitul Oanei Roman nu s-a oprit la un singur mesaj. Acesta s-a decis să își anunțe prietenii viruali că nu regretă nimic din tot ce a făcut de-a lungul timpului. Totuși, bărbatul a evidențiat că există trei remușcări pe care a refuzat să le spună în mediul online.

„Nu regret nimic în viață, doar trei aspecte. (...) Sunt doar pentru mine”, a mai scris el.

Mesajele lui Marius Elisei au pus pe gânduri fanii. Se pare că acesta s-a lăsat afectat de mărturisirile Oanei Roman de la Xtra Night Show. De altfel, bărbatul nu a oferit mai multe informații despre relația pe care o are în prezent cu partenera sa, ci a ținut neapărat să evidențieze unele aspecte într-un mod cât mai subtil.

