Marius Moga, „fabrica de hituri”, se pregătește să lanseze primul său album! Ce piese se vor regăsi pe „Primul”?

Acesta va încununa două decenii de la primul hit. Zece piese va avea „Primul”, întâiul său album.

Numele lui Marius Moga este strâns legat de lansarea unor artişti care aveau să devină vedete: 3SE, Anda Adam, Andreea Bălan, Corina şi nu numai - asta la începutul anilor 2000. Patru ani mai târziu a început să lanseze pe cont propriu diferite proiecte. Şi toată lumea a auzit de MORANDI.

În 2006, Marius Moga a fost compozitorul român cu cele mai multe hit-uri pe metru pătrat. În total, de-a lungul timpului, s-au strâns peste 300 de piese, dintre care 50 au ocupat poziţii de top în clasamentele muzicale româneşti.

Una dintre cele mai interesante colaborări a fost cu trupa Maroon 5. După un an petrecut în Los Angeles, Marius Moga le-a compus piesa The Man Who Never Lied care a avut review-uri execelente din partea Billboard Magazine. Iar când nu face muzică, Marius tot cu asta se ocupă. Dar sub o altă formă care implică. focul de tabară. Îl lăsăm pe el să ne dea detaliile.