Matthew McConaughey a trecut prin ”iadul pe pământ” la 18 ani. Ce a pățit actorul în adolescență

Matthew McConaughey și-a făcut un renume la nivel mondial cu ajutorul carierei sale de la Hollywood, prin intermediul unor filme de succes precum How To Lose A Guy In 10 Days și Dallas Buyers Club, pentru care a primit și un Premiu Oscar.

Actorul a scris recent o autobiografie, în care a detaliat aventurile prin care a trecut de-a lungul vieții, dar și momentele grele pe care a trebuit să le înfrunte în drumul său către succes.

Ce a pățit Matthew McConaughey în adolescență

În vârstă de 51 de ani, Matthew McConaughey a scris în autobiografia sa, Greenlights, despre anul greu pe care l-a petrecut în Australia în urma unui schimb cultural.