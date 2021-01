Ce i-a spus Jennifer Lopez lui Matthew McConaughey înainte să se sărute. Detaliul dezvăluit la 20 de ani de la premiera filmului

Ce actori erau pe punctul de a fi aleși în locul lui J. Lo și Matthew McConaughey

Potrivit Daily Mail, regizorul Adam Shankman era gata să aleagă alți actori pentru rolurile principale din filmul The Wedding Planner. În locul lui Jennifer Lopez ar fi avut ocazia să joace Minnie Driver, iar rolul interpretat de Matthew ar fi fost jucat de Brendan Fraser.

Tot luni, Jennifer Lopez a sărbătorit 20 de ani de la lansarea albumului care a propulsat-o în carieră, care a ajuns în top Billboard 200. Artista dă dovadă de un talent desăvârșit, iar regizorul Shankman a lăudat-o.

Jennifer Lopez arată incredibil la 51 de ani

Jennifer Lopez e una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood. După ce a cucerit inimi din întreaga lume cu rolul din Selena, diva hispanică a pus bazele unui adevărat imperiu la Hollywood, cu filme precum Monster-in-Law și Maid in Manhattan, dar și cu ajutorul muzicii sale ce continuă să domine topurile.

Deși s-a zvonit de-a lungul timpului ca Lopez a apelat la intervenții chirurgicale pentru a-și obține look-ul care sfidează timpul, ea susține că apelează la un stil de viață sănătos și tratamente naturale.

“Nici până în ziua de azi nu am apelat la Botox,” a declarat diva recent pentru Page Six. “Nu sunt genul ăla de persoană. Nu am nimic cu persoanele care fac acest lucru, doar că nu e genul meu. Eu am o abordare mai naturală atunci când vine vorba de îngrijirea pielii...dar vreau ca produsele mele să funcționeze.”

“Vreau să am acid hialuronic. Vreau să am toate lucrurile care vor ajuta, pentru că nu vreau să apelez la ace la un moment dat,” a continuat J.Lo. “Nu spun că n-o s-o fac niciodată, doar că nu am făcut-o până acum.”

Pentru look-ul său tânăr, Jennifer Lopez susține că are două ingrediente importante, la care apelează constant: uleiul de măsline și crema cu protecție solară, pe care o folosește încă de la 22 de ani.