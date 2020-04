Melania Trump a împlinit 50 de ani. De la topmodel sloven la primă doamnă a Statelor Unite ale Americii - Galerie foto

Melania s-a născut într-o familie modestă

Tatăl era vânzător de maşini şi membru al Partidului Comunist, iar mama, lucrătoare la o fabrică de textile din Svenica. În adolescenţă visa să defileze pe principalele podiumuri ale industriei modei şi planurile au devenit, parţial, realitate, după ce a ajuns la New York.

Studia arhitectura şi designul la Universitatea din Ljubljana când, în 1992, revista slovenă Jana a organizat concursul anual Look of The Year. Primele trei clasate au primit contracte la Paris, Milano şi Viena. Melania Knavs a fost una dintre ele.