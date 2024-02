Mesajul dureros al lui Cătălin Bordea după moartea mamei sale. Cum i-a apărut în vis femeia: „M-a făcut atât de tânără...”

Cătălin Bordea trece prin clipe cumplite, după ce mama lui a murit. Mihaela Bordea a pierdut lupta cu o boală cruntă la vârsta de 55 de ani, lăsând în urma ei o familie îndurerată și un fiu care îi simte lipsa enorm.

Miercuri, 31 ianuarie 2024, Cătălin Bordea a primit o lovitură grea de la viață. Mihaela Bordea, mama comediantului, a murit la vârsta de doar 55 de ani. Aceasta a suferit mulți ani din cauza cancerului.

Pentru că este o persoană discretă și preferă să țină astfel de evenimente departe de ochii curioșilor, juratul de la iUmor nu a oferit nicio declarație despre momentul greu prin care trece până acum.

Recent, Cătălin Bordea și-a făcut curaj și a transmis un mesaj dureros pe contul său de Instagram. Comediantul a reușit să emoționeze pe toată lumea cu prima lui reacție, după moartea femeii care i-a dat viață.

Juratul de la iUmor se numără printre vedetele pe care destinul le-a pus la încercare încă din copilărie. Acesta a venit pe lumea când mama lui avea doar 16 ani, fiind crescut de bunica lui pe nume Aspasia. De asemenea, tatăl său l-a abandonat la vârsta de 2 ani într-un mijloc de transport în comun.

Cătălin Bordea, îndurerat după moartea mamei sale. Ce postare sfâșietoare a făcut comediantul pe contul de Instagram

Cătălin Bordea nu și-a mai putut ascunde durerea față de prietenii virtuali. Acesta a publicat pe contul de Instagram un mesaj de-a dreptul sfâșietor care a adus lacrimi în ochii celor care îl apreciază.

„Am sănătate, am o bunică cu multe sfaturi, am un frate de care sunt mândru, am prieteni care mă țin pe linia de plutire, am luciditate și recunoștință. Am o meserie care face lumea fericită și care mă apropie de oamenii pe care nu-i cunosc, ca și cum ne știm de o viață.

Nu mai am o mamă, fizic, însă în sufletul meu e vie, e liniștită, zâmbește și mă ține în brațe când am nevoie. Ne pierdem timpul cu judecăți față de niște părinți care funcționau în altă realitate și pierdem prezentul. Uite așa se naște depresia, copii mari, care speră la un trecut mai bun.

Aseară am visat-o. Mi-a zis: „Copile, acum nu mai depindem de telefon. Acum poți vorbi oricând cu mine, în gând, că te aud”. Mama, care m-a făcut atât de tânără încât la un moment dat eu îmi făceam temele într-o cameră, iar ea în cealaltă”, a scris Cătălin Bordea pe rețelele sociale.

Deși a crescut mai mult fără mama lui, care era doar o adolescentă când l-a născut, comediantul îi este recunoscător pentru toate sacrificiile făcute. În plus, acesta are o relație deosebită cu bunicii săi, ei l-au educat și l-au făcut mare.

În aceste momente, Cătălin Bordea trece printr-o durere de nedescris, însă are aproape oamenii dragi din viața lui: o parte a familiei și prietenii apropiați. Mihaela Bordea, femeia care i-a dat viață în urmă cu 39 de ani, urmează să fie condusă pe ultimul drum în localitatea natală, Todireni, județul Botoșani.