Gestul făcut de Nelu Cortea pentru Cătălin Bordea, după moartea mamei sale: „Din respect față de familia lui”

Nelu Cortea a făcut un anunț în mediul online, la scurt timp după ce s-a aflat că mama prietenului său, Cătălin Bordea, s-a stins din viață. Are legătură cu proiectele lor.

Nelu Cortea a făcut un anunț în mediul online, la scurt timp după ce s-a aflat că mama prietenului său, Cătălin Bordea, s-a stins din viață. Are legătură cu proiectele lor. | Antena 1

Cătălin Bordea trece prin momente grele. Comediantul este în doliu după ce mama lui s-a stins din viață, în urmă cu doar o zi. Timp de 6 ani, mama lui Cătălin Bordea a dus o luptă grea cu o boală incurabilă care a răspuns-o, la doar 55 de ani. În semn de solidaritate, prietenul lui, Nelu Cortea, a făcut un anunț pe rețelele sociale.

Ce anunț a făcut Nelu Cortea după ce mama lui Cătălin Bordea s-a stins din viață. Are legătură cu proiectele lor

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au o prietenie foarte strânsă, așa cum au demonstrat și la America Express, sezonul 5. Cei doi împart atât lucrurile bune, cât și cele rele, iar acum mai mult ca oricând Bordea are nevoie de toți cei dragi în jurul său.

Pe lângă faptul că cei doi comendianți merg la show-urile de stand-up împreună, aceștia lansează și câte un vlog cu cele mai importante și amuzante momente de la spectacolele din țară, numit TourVlog.

Citește și: Reacția lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea la atitudinea lui Edward Sanda din America Express. Ce au spus: „Cum merge la socru?”

De asemnea, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au și un podcast, „Colegi de cameră”, care apare lunar și unde au și diverși invitați.

Însă, în virtutea veștilor triste despre Cătălin Bordea, colegul și prietenul său, Nelu Cortea a anunțat că aceste proiecte se amână.

„Amânăm postarea „TurVlog-ului pentru săptămâna viitoare, din respect față de familia lui Cătălin”, a scris comediantul într-un Insta Story pe contul lui de pe rețelele sociale.

Cătălin Bordea a avut un an greu, și se pare că nici 2024 nu a început prea bine pentru el. La doar câteva luni după divorțul de fosta soție, mama lui s-a stins din viață și se pregătește să o conducă pe ultimul drum.

Mihaela Bordea avea doar 55 de ani și a fost diagnosticată cu cancer în 2017. Potrivit informațiilor, îmormântarea acesteia va avea loc în satul ei natal, Todireni, situat în județul Botoșani, unde unde Cătălin Bordea s-a născut și-a petrecut copilăria.

Aceasta avea doar 16 ani atunci când l-a adus pe lume pe Cătălin, care a rămas în grija bunicilor, după ce tatăl lui l-a abandonat într-un autobuz. Mama lui a plecat în străinătate în cautarea unui trai mai bun, însă așa cum povestea chiar el, au păstrat mereu legătura.

Citește și: America Express, 23 ianuarie 2023. Povestea dureroasă de viață a lui Cătălin Bordea. Cum a fost părăsit de tată comediantul

Deși comendiantul a fost crescut de bunici, acesta a rămas în relații bune cu mama lui și recent, dezvăluia că boala femeii care i-a dat naștere a recidivat.

„Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă ca am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, spunea Cătălin Bordea anul trecut,