Mesajul sfâșietor al Mihaelei Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, în urma „scandalului” din presă. Ce a transmis: „Nu mai pot!”

Mihaela Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, a transmis un mesaj sfâșietor în urma „scandalului” din presă ce o implică pe Adriana Bahmuțeanu. Cea care i-a fost parteneră de viață regretatului afacerist a dezvăluit că își dorește să fie lăsată în pace.

Mihaela Botezatu nu are parte de liniște nici la o săptămână de la moartea lui Silviu Prigoană. Aceasta este deranjată de tot „circul” din presă și de pe micile ecrane ale telespectatorilor.

Văduva omului de afaceri a intrat în atenția publicului după discuțiile pe care le-a avut cu Adriana Bahmuțeanu. Fosta soție a lui Silviu Prigoană și-a făcut apariția în mai multe emisiuni TV pentru a cere să își vadă copiii.

Situația este extrem de tensionată între Adriana Bahmuțeanu și familia regretatului om de afaceri. Bruneta a declarat, în nenumărate rânduri, că va face orice pentru a-și strânge din nou în brațe băieții.

În urma unei discuții pe care a avut-o cu Mihaela Botezatu, fosta soție a lui Silviu Prigoană a decis să apeleze la ajutorul autorităților cu speranța că își va întâlni cei doi copii. Până în prezent, încercările acesteia au fost în zadar.

Ce mesaj tranșant a transmis Mihaela Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, după ce numele său a fost rostit de către Adriana Bahmuțeanu la TV

Mihaela Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, nu s-a mai putut abține și a răbufnit, după „scandalul” din ultimele zile din presă. Aceasta nu a mai ținut cont de nimic și a dezvăluit că vrea să fie lăsată în pace.

„Eu deja nu mai pot! Dacă vreți să mă înțelegeți, nu mai pot! Vreau liniște! Vă rog să mă credeți! Un pic de liniște, pentru că Silviu nu are nici măcar o săptămână de când a plecat și văd că nu avem nici măcar liniștea aceea normală care ar fi trebuit să fie. Eu nu am greșit cu nimic nimănui, și aș vrea să fiu lăsată măcar un pic în pace. Copiii sunt cu ochii pe televizoare și nu vreau să spună că acum stau și vorbesc cu reporterii. Eu am răspuns pentru că am început munca. Nu pot să stau închisă în casă, trebuie să muncesc.”, a zis Mihaela Botezatu în emisiunea lui Mădălin Ionescu, conform spynews.ro.

Care a fost prima reacție a Mihaelei Botezatu după moartea lui Silviu Prigoană

La scurt timp de la moartea lui Silviu Prigoană, Mihaela Botezatu a avut prima reacție. Aceasta a vorbit despre cei doi băieți ai omului de afaceri cu Adriana Bahmuțeanu.

„Copiii sunt în primul rând extraordinar de afectați. Copiii nu pot dormi din cauză că văd ceea ce se întâmplă la televizor. Copiii vor merge la școală săptămâna viitoare și colegii vor vorbi. Copiii vor să stea în casa în care au trăit cu tatăl lor. E o situația foarte grea pentru toată familia. Mama mea a făcut un AVC după ce s-a întâmplat nenorocirea cu Silviu. Copiii sunt hrăniți, îngrijiți, toată lumea are grijă de ei.”, a declarat văduva lui Silviu Prigoană despre cei doi băieții Adrianei Bahmuțeanu, la „Un show păcătos”.