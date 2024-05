Mihai Albu suferă de cancer! Designerul a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală

Mihai Albu trece printr-o perioadă extrem de grea după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată! Iată cum se simte și ce mesaj a transmis în mediul online!

Designerul Mihai Albu a transmis un mesaj pe pagina personală de Facebook prin care i-a întristat profund pe cei care îl urmăresc. Fostul soț al Iuliei Albu a anunțat faptul că suferă de cancer de prostată și că a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală

Cu toate acestea, designerul este încrezător și recomandă tuturor evaluările medicale periodice.

Iată cum se simte și la ce se gândește în această perioadă atât de grea!

Mihai Albu a anunțat că suferă de cancer

La vârstă de 61 de ani, Mihai Albu a aflat o veste extrem de dureroasă în privința sănătății sale, dar nimic nu pare să îl oprească din a se gândi la viitoarele creații pe care dorește să le facă.

În data de 9 mai 2024, designerul a decis să facă public diagnosticul pe care l-a primit de la medici, întristând o țară întreagă!

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată. A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali, intervenție chirurgicală realizată de Conf. Dr. Gîngu și echipa sa la Spitalul SANADOR, cărora le multumesc pentru profesionalism și implicare.

Încă mă aflu în perioada de convalescență permanent monitorizat de echipa chirurgicală , iar progresele se văd de la o zi la alta. Este extrem de important să nu ignorați evaluările medicale periodice pentru că vă pot salva viața. Voi lăsa timpul să-mi vindece rănile, chiar mă asteaptă multe creații spectaculoase” a scris Mihai Albu pe pagina personală de Facebook.

Se pare că, deși este o perioadă extrem de grea, după o operație de o asemenea importanță, Mihai Albu este extrem de optimist și se gândește și la ceea ce îi place să facă și la meseria care l-a consacrat și pentru care este extrem de apreciat.

Mesajele de la urmăritori au început să curgă, iar gândurile bune au fost apreciate printr-un like de la designer, în semn că le-a văzut și le mulțumește tuturor.

„Sanatate, răbdare și putere! Noi ne rugăm să te ajute Dumnezeu să treci cu bine peste această încercare!”

„Multă sănătate, speranță și un psihic bun. Acum 5 ani am trecut printr-un diagnostic similar, tot în sfera urologică.”

„Multă sănătate și încredere în Dumnezeu, descoperit la momentul bun și prin tratament totul ajunge la normal. Doamne ajută”

„Îți doresc sănătate maximă şi bucură-te că ai avut posibilitatea de a intra pe mâna celui mai bun dintre cei buni... vei depăşi cu siguranță această cumpănă din viața ta!”

„Să respecți cu strictețe recomandările dlui prof. Gîngu şi totul va fi bine... crede-mă că ştiu ce vorbesc!” sunt doar câteva dintre comentariile de susținere pe care le-a primit designerul.

