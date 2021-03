Mihai Bendeac, mesaj emoționant după moartea actorului Gheorghe Dănilă. Ce a transmis juratul iUmor la pierderea colegului său

„Gheorghe Dănilă sau nenea Puiu, un om cu care am împrțit scena în sute de seri jucând „Bani din cer”, „A douăspezecea noapte”, sau „Pălăria”. Un actor minunat cu o carieră superbă. Drum bun, nenea Puiu! Nu te vom uita...”, a scris Mihai Bendeac pe Insta story.

De asemenea, o altă prietenă a regretatului actor a trnasmis un mesaj emoționant

„Astăzi, Martie 1, 2021, am fost înștiințată că dragul meu prieten de-o viață, Puiu Dănilă (Puișorul), nu mai este printre noi. La început am crezut că este una din glumițele lui macabre, însă se pare că știrea această este adevărată. Cu multă durere, tristețe și disperare, trebuie să va însșiințez că această veste devastatoare se pare a fi adevărată.

În ultimii 17 ani, am comunicat frecvent, și după cum era de așteptat, între buni prieteni, ne-am povestit multe, am râs și am plâns împreună, de nenumărate ori.

Știind că tăticul lui a fost preot, de foarte multe ori, am avut împreună conversații profunde despre viața efemeră a omului pe pământ și scopul ei.

După cum bine știți, mulți dintre cologii noștri dragi au trecut în cealaltă existența, în ultimii ani.

Puiuțul nostru cel drag, a suferit foarte tare de fiecare dată, considerindu-i pe toți, frații și surorile lui, de suflet.

Știind cât de credincios a fost el, cât de modest, cât de umil și bun, știu că începând de astăzi, este împreună, pentru totdeauna, cu îngeii, sub brațul protector al Domnului, împreună cu familia și prietenii.

Nu am reușit să ne revedem, aici pe pămînt, de foarte mulți ani, dar, o să avem tot timpul din eternitate să ne povestim, cînd ne vom revedea, în lumea cea veșnică.

Dumnezeu să-l ierte, pe Puișorul nostru cel drag, pentru toate cele făcute cu fapta sau gândul, și să-l țină în Lumina lui”, este mesajul unei prietene, postat pe pagina de Facebook a Teatrului de Comedie.