Mihai Petre, imagine emoționantă alături de fiica cea mare, Catinca. Cum au apărut cei doi: „Sunt foarte mândru de tine”

Fostul câștigător de la Asia Express și soția lui, Elwira, au împreună două fiice superbe, de care sunt extrem de mândri. Au devenit părinți pentru prima dată în anul 2012, când a venit pe lume Catinca, iar șase ani mai târziu, întreaga familie s-a mărit cu încă o surioară, Ariana.

Mihai Petre, imagine emoționantă alături de fiica cea mare, Catinca. Cum au apărut cei doi pe scenă

Mihai Petre și Elwira sunt doi dansatori profesioniști, care au multe premii câștigate, iar în timp celebrul coregraf și-a înființat propria academie de dans, care poartă numele său și al soției lui. În viața de zi cu zi, foștii câștigători de la Asia Express sezon 4 îmbină utilul cu plăcutul și le-a introdus și pe fetițele lor în lumea artistică.

Recent, Mihai Petre a urcat pe scenă alături de fiica lui cea mare, Catinca, la evenimentul Sing & Dance 4 Fun (Ne distrăm împreună prin dans și cântat), care a avut loc în București. În imaginea postată de coregraf pe pagina sa de Instagram, se vede cum cei doi sunt destul de apropiați, având o relație tată-fiică destul de specială.

„Ce bucurie sa fim împreuna pe scena, @catinca.petre ! Am prezentat, ai cântat, s-a dansat… @singanddance4fun Sunt tare mândru de tine! ❤️ #festival”, a scris Mihai Petre în dreptul fotografiei, la care au comentat cu reacții mai mulți urmăritori.

La un moment dat, soția lui, Elwira, a recunoscut că și-a dorit încă un copil, însă toate se pot întâmpla doar la momentul potrivit.

„Cu foarte mulți ani în urmă, eu îmi doream trei copii, dar cumva lucrurile s-au dilatat în timp. Mi-ar plăcea să mai avem, dar eu sunt foarte conștientă că timpul nu este în favoarea noastră. Mie mi-ar plăcea să fim cât mai mult timp lângă fetele noastre, iar dacă se întâmplă, ceea ce nu excludem, un nou membru în familie este binevenit! Dar, cu toate astea, suntem conștienți și de realitate”, a mărturisit Elwira Petre, pentru Viva.ro.

Cei doi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc, însă atunci când s-au cunoscut, nu s-a putut vorbi de dragoste la prima vedere. În schimb, au observat că au mai multe lucruri în comun, iar principalul lor punct forte este ambiția pe plan profesional.

„Relația noastră nu a fost dragoste la prima vedere, iar asta a contat foarte mult, cred eu. Ne-am întâlnit pentru că am vrut să dansăm împreună, iar scopul nostru era unul clar: să performăm. Avem amândoi ambiția în sânge și, când am văzut că și Mihai are aceeași dorință de a lupta pentru acest ideal, am rămas impresionată.

Apoi, am descoperit că ne înțelegem pe mai multe planuri, iar după luni în care doar dansam împreună, am ajuns să simțim scânteia. Am știut că suntem foarte atrași unul de celălalt. A contat mult că ne-am cunoscut înainte destul de bine. Nu a fost dragoste la prima vedere, sinceră să fiu în primele luni nu ne înțelegeam deloc! Apoi, lucrurile s-au așezat și au venit sentimentele puternice”, a mai declarat Elwira Petre pentru Viva.

