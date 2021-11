Mihai și Elwira Petre au câștigat Asia Express - Drumul Împăraților. Show-ul a avut record de audiență pe toate targeturile

„Simțeam că îmi explodează inima! Nu îmi venea să cred! Nu îmi venea să cred că sunt acolo. Le vedeam doar pe fetele noaste, pe Catinca împreună cu noi, cum se bucură. Mă bucur atât de tare pentru că acum le vom vedea pe fetele noastre cum sar de fericire când vor vedea că am câștigat. Dacă nu ar fi fost ele nu am fi putut să găsim în noi o motivație atât de mare încât să ajungem la acest final”, a spus Elwira cu lacrimi în ochi.

„Ele m-au ajutat să ajung aici. Vă pupă tata și vine acasă! Nu pot să cred, nu realizez încă. Te iubesc, Elwira!”, a adăugat Mihai Petre.

Finala Asia Express - Drumul Împăraților a avut record de audiență pe toate targeturile

Cursa finală de pe Drumul Împăraților, difuzată aseară, 28 noiembrie 2021, la Antena 1, a început în Tel Aviv și s-a sfârșit la Turnul lui David. Misiunile primite de la Irina Fodor au fost solicitante și tot mai complicate, iar tensiunea, emoțiile și adrenalina și-au spus cuvântul.

Maratonul finalei a dublat provocările pentru finaliști, iar probele pe care le-au avut de îndeplinit au fost cu atât mai grele, dar și mai speciale datorită locațiilor din traseu, zone cu o încărcătură aparte pentru Israel și întreaga lume.

Cele două echipe finaliste, Mihai și Elwira Petre, Emi și Cuza au luptat o zi întreagă și au străbătut orașele în lung și lat în căutarea indiciilor și în încercarea de a ajunge primii la Irina Fodor. La finalul unei competiții de neuitat, Mihai și Elwira Petre au fost încoronați câștigători ai sezonului 4 Asia Express.

„Nu am fost supărați că am ajuns pe locul doi, însă am fost supărați că se termină totul. Am simțit că se termină povestea și că cel mai frumos este să se termine cu sărbătoare, cu fericire. Asia Express m-a învățat să accept cu zâmbetul pe buze să pierd și să mă bucur din tot sufletul pentru cei care câștigă. Și fix asta am făcut. Bravo, Mihai și Elwira!”, au mărturisit Emi și Cuza.

Ultima ediţie a etapei finale Asia Express – Drumul Împăraților difuzată duminică, 28 noiembrie 2021, s-a impus ca lider detaşat de piaţă şi a doborât toate recordurile de audienţã, înregistrând cele mai mari cifre din acest sezon, atât la nivelul ratingului, cât şi la nivelul cotei de piaţã, pe toate targeturile.

Așadar, conform Kantar Media, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune la nivelul publicului din mediul comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, și a obținut, pe perioada difuzării Asia Express (19:58-00:18), cifre record de audienţă pe acest sezon – 11,2 puncte de rating şi 34,9% cota de piaţă, de aproape 2 ori mai mari faţă de urmãtorul clasat, Pro TV, ce înregistra atunci doar 5.8 puncte de rating și o cotă de piață de doar 18.2%.

Cifre record s-au înregistrat şi în mediul urban, unde Asia Express a fost prima opţiune a telespectatorilor, înregistrând un record la nivelul ratingului – 10.4 puncte, precum şi la cel al cotei de piaţã – 26.1%. Poziţia secundã a fost ocupatã de Pro TV, care la nivelul aceluiaşi target şi în acelaşi interval orar înregistra doar 5,5 puncte de rating şi 13,7% cota de piaţă.

Recordul a fost doborât şi la nivelul întregii țări, cei mai mulți telespectatori alegând să urmărească Asia Express - Drumul Împăraților, show ce a fost lider de audiență cu o medie de 9,5 puncte de rating și 23.1 cota de piață, în vreme ce poziţia secundã în clasament era ocupatã de Pro TV cu doar 5.6 puncte de rating şi 13,5% cota de piaţă.

În minutul de aur, înregistrat la 20:50, peste două milioane de telespectatori la nivel național urmăreau cu sufletul la gură aventurile celor douã echipe rãmase în cursa pentru marele premiu, pe Drumul Împăraților. Antena 1 a condus detaşat clasamentul audienţelor ieri la nivelul Prime Time-ului, cel mai vizionat interval al zilei.