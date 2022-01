Miley Cyrus a atras toate privirile cu ținuta ei la spectacolul de Revelion. Vedeta, la un pas de un accident vestimentar

Tânăra artistă a concertat în seara de Revelion și a avut parte de un accidnet vestimentar care a făcut-o să își schimbe imediat ținuta. Frumoasa blondină a ales un complet argintiu foarte sexy, așa cum și-a obișnuit deja fanii cu aparițiile ei.

În noaptea dintre ani, Miley a purtat un top minuscul, care abia i-a acoperit bustul. Topul rupt în mai multe zone se ținea prins doar într-o bretea subțire și nu a durat mult până când acea bretea a cedat chiar în mijlocul unei piese.

Miley Cyrus, accidentul vestimentar care i-a surprins pe toți

Miley a rămas la bustul gol și s-a întors repede cu spatele la public, semnalându-le celor din staff-ul ei că are nevoie de ajutor. În scurt timp, celebra cântăreață a primit un sacou roșu pe care l-a purtat pe pielea goală. Nici nu acel sacou ținuta ei nu părea în siguranță pentru că de câte ori se întorcea risca să își descopere sânii.

Petrecerea intituală “Miley’s New Year’s Eve Party”, a fost un real succes. Deși I s-a rupt top-ul pe scenă, Miley a continuat să cânte cu spatele la public și a început să râdă de situația în care se afla, fără să se panicheze.

“Cu siguranță toată lumea se uită la mine acum. Port mai multe haine decât am purtat vreodată pe o scenă”, a mai spus Miley după ce s-a întors pe scenă, la 30 secunde de la accidentul vestimentar, purtând un sacou roșu.

Eventimentul televizat a fost prezentat de Pete Davidson, gazda show-ului “Saturday Night Live”. El a urcat pe scenă pentru a cânta împreună cu Miley piesa Miami a lui Will Smith.

Miley Cyrus, carieră de succes

Despre Miley Cyrus se știe deja că este o artistă lipsită de inhibiții. Cântăreața în vârstă de 29 ani s-a afișat de mai multe ori în ținute excentrice și extrem de sumare.

Miley Ray Cyrus (nume real Destiny Hope Cyrus), în vârstă de 28 de ani, a devenit una dintre cele mai cunoscute și controversate vedete din noua generație. Tânăra a cunoscut inițial succesul la Hollywood cu ajutorul serialului Disney Hannah Montana, după care și-a lansat o carieră în muzică.

De-a lungul carierei sale, Miley a lansat 7 albume de succes, Meet Miley Cyrus (2007), Breakout (2008), Bangerz (2013), Can't Be Tamed (2010), Younger Now (2017), Plastic Hearts (2020) și albumul gratuit Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015).

Dincolo de cariera sa muzicală, Miley a apărut și în numeroase filme, printre care se numără Big Fish (2003), Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (2008), Bolt (2008), Hannah Montana: The Movie (2009), The Last Song (2010) și Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017).

Pe plan personal, Miley a avut o relație tumultuoasă, mai ales în ultimii ani. În perioada 2006-2007, Miley a avut o relație cu Nick Jonas, colegul ei de la studiourile Disney.

După ce au apărut împreună în filmul The Last Song, Miley Cyrus și Liam Hemsworth au început o relație în 2009. După mai multe despărțiri și împăcări, ei au fost logodiți in perioada 2012-2013. În 2016, ei s-au logodit din nou și s-au căsătorit oficial la finalul anului 2018, însă în luna august a anului următor, au divorțat.

