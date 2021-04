Miley Cyrus, de nerecunoscut în public. Cum arată una dintre cele mai sexy artiste atunci când nu intră pe mâna stiliștilor

Familia Cyrus e una dintre cele mai cunoscute de la Hollywood. După ce Billy Ray Cyrus a cunoscut succesul în lumea showbiz-ului din SUA la începutul anilor 1990, drept cântăreț country, fiicele lui i-au călcat pe urme.

Miley Ray Cyrus (nume real Destiny Hope Cyrus), în vârstă de 28 de ani, a devenit una dintre cele mai cunoscute și controversate vedete din noua generație. Tânăra a cunoscut inițial succesul la Hollywood cu ajutorul serialului Disney Hannah Montana, după care și-a lansat o carieră în muzică.

De-a lungul carierei sale, Miley a lansat 7 albume de succes, Meet Miley Cyrus (2007), Breakout (2008), Bangerz (2013), Can't Be Tamed (2010), Younger Now (2017), Plastic Hearts (2020) și albumul gratuit Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015).

Cum a fost surprinsă Miley Cyrus pe stradă

După terminarea serialului Hannah Montana, Miley a avut numeroase lansări de succes, printre care se numără melodiile "See You Again", "7 Things", "The Climb", "Party in the U.S.A.", "Can't Be Tamed", "We Can't Stop", "Malibu" și "Wrecking Ball".

Vezi cum a fost surprinsă Miley Cyrus pe stradă în GALERIA FOTO

Dincolo de cariera sa muzicală, Miley a apărut și în numeroase filme, printre care se numără Big Fish (2003), Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (2008), Bolt (2008), Hannah Montana: The Movie (2009), The Last Song (2010) și Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017).

Pe plan personal, Miley a avut o relație tumultuoasă, mai ales în ultimii ani. În perioada 2006-2007, Miley a avut o relație cu Nick Jonas, colegul ei de la studiourile Disney.

După ce au apărut împreună în filmul The Last Song, Miley Cyrus și Liam Hemsworth au început o relație în 2009. După mai multe despărțiri și împăcări, ei au fost logodiți in perioada 2012-2013. În 2016, ei s-au logodit din nou și s-au căsătorit oficial la finalul anului 2018, însă în luna august a anului următor, au divorțat.

De-a lungul carierei, Miley a avut numeroase apariții controversate, ce au uimit fanii și publicul.

Recent, Miley și-a schimbat complet imaginea, din nou, pentru lansarea noului său album. În noua eră muzicală, Miley a optat pentru o imagine mai rock and roll, așa cum a apărut și pe străzile din beverly Hills, când a fost surprinsă de paparazzi.

Miley s-a îmbrăcat într-o pereche de pantaloni de culoare neagră, cu franjuri pe margini, și un tricou de aceeași culoare, accesorizat cu mai multe lanțuri din argint. Ea a purtat mască și o pereche de ochelari în nuanță roșie, ce i-au acoperit aproape complet fața.

Ținuta a pus în evidență și numeroasele tatuaje ale lui Miley Cyrus, pe care le-a strâns de-a lungul timpului pe brațe.