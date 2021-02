Miley Cyrus, imagine adorabilă din copilărie. Cum arăta vedeta într-o rochie de prințesă, pe vremea când o definea inocența

Miley Cyrus este un personaj controversat din lumea vedetelor americane, dat fiind faptul că de la actrița inocentă care o interpreta pe Hannah Montana, fiind astfel un idol pentru copii, a devenit o tânără extravagantă și fără inhibiții. Bisexualitatea asumată a fost unul dintre aspectele care au făcut-o pe Miley să fie un personaj lăudat de o parte dintre urmăritori și criticat de altă parte.

În cei 14 ani de carieră ai săi, Miley Cyrus care are acum 28 de ani, a ajuns să aibă o avere de 160 milioane de dolari, numărându-se astfel printre cei mai bogați tineri americani, potrivit Business Insider.

De ce a divorțat Miley Cyrus de Liam Hemsworth

De asemenea, iun alt motiv pentru care Miley Cyrus a ieșit în evidență în ultima perioadă a fost relația tumultoasă cu actorul Liam Hemsworth.

În anul 2009, artista a devenit iubita actorului Liam Hemsworth, alături de care a jucat în filmul „The Last Song”. Miley și Liam și-au anunțat logodna în 2012, când Miley avea doar 19 ani, însă la un an distanță s-au despărțit. În 2016 s-au împăcat, iar atunci Miley a fost fotografiată purtând din nou inelul d elogodnă. După mai multe dispute și momente de pauză, relația lor a dus la o nuntă în 2018. După doar 8 luni, mariajul celor doi se încheia cu un divorț.

Recent, Miley a readus în discuție motivele pentru care a divorțat de Liam Hemsworth la foarte scurt timp după nuntă.

„Recent, am trecut printr-un divorț public. A fost dificil când eu și persoana pe care am iubit-o ne-am dat seama că nu ne mai iubim la fel de mult ca înainte. Dar am înțeles. Pot să accept acest lucru. Dar nu pot accepta toate poveștile și răutățile care au apărut în presă.”, a afirmat Miley Cyrus.

Miley Cyrus a mărturisit că i-a fost greu să renunțe la relația cu Liam:

„Simțeam că aveam nevoie de el, nu pentru că mai eram îndrăgostiți, ci pentru că la vremea aceea creierul meu îmi spunea că mă simt bine cu el, că așa este confortabil. M-am simțit și mai rău când mi-am dat seama că cedez în fața unei dependențe”.

După divorț, Miley a declarat că nu are nevoie nici de un bărbat, nici de o femeie să aibă grijă de ea: „Pot să am singură grijă de mine, am bani, am tot ce am nevoie”, a declarat Miley Cyrus într-un podcat realizat de Joe Rogan, potrivit CNN.