Milla Jovovich, apariția care lasă de dorit. Ce au observat fanii

Fiica ei, Ever, în vârstă de 13 ani, este și ea pasionată de actorie. Cealaltă fetiță, Dashiel, are 5 ani, în timp ce mezina familiei, Osian, are doar un an.

Milla Jovovich și cariera sa

Frumoasa actriță a făcut furori cu frumusețea ei naturală în adolescență când a jucat în “Laguna Albastră”, rămânând în inimile tuturor fanilor drept un model de inocență. Astăzi, după zeci de ani de dezvoltare de plan artistic, Milla Jovovich se poate lăuda cu o carieră extraordinară. Ea nu este doar actriță, dar și model, cântăreață și designer de modă.

Frumoasa ucrainiancă s-a mutat cu familia ei în Londra pe când avea doar 5 ani. La 11 ani și-a început cariera de model, apărând într-o reclamă Revlon. Apoi ea a continuat să încheie contracte cu branduri renumite de cosmetice și fashion precum L'Oréal, Banana Republic, Christian Dior, Versace și Donna Karan.

La 13 ani, Milla a primit primul ei rol într-o peliculă, în serialul TV The Night Train to Kathmandu. De-a lungul carierei sale de actriță, Milla a jucat alături de actori consacrați precum Ben Affleck, Matthew McConaughey și Bruce Willis. În 1991, frumoasa actriță a câștigat notorietate după rolul primit în filmul romantic "The Blue Lagoon". Mila a jucat apoi în filmul SF "The Fifth Element", în 1997, alături de Bruce Willis, iar succesul răsunător a venit o data cu "The Messenger: The Story of Joan of Arc" (1999) și trilogia "Resident Evil" (2002, 2004 și 2007).

Citește și: Milla Jovovich una dintre actriţele cel mai bine plătite de la Hollywood şi-a scos la vânzare vila din Beverly Hills

În 1994, Milla a început să se dezvolte și pe plan muzical, lansând albumul The Divine Comedy. De-a lungul carierei, frumoasa artistă a semnat coloanele sonore pentru mai multe filme. Milla a devenit chiar și personaj în jocurile video Resident Evil și The Fifth Element.

Viața ei de familie

Milla s-a căsătorit cu Paul W.S. Anderson în 2009, având o frumoasă relație de dragoste. Paul este producător și scenarist, fiind axat pe genul SF. Cei doi au în prezent trei fetițe minunate, fructul iubirii lor. Ever Gabo e fiica lor cea mare, în vârstă de 12 ani. Fiica mijlocie are 4 ani și se numește Dashiel Edan, iar mezina familiei a venit pe lume în februarie 2020 și se numește Osian.