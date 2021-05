Minodora, atac dur la adresa Biancăi Rus: „O rog foarte tare să pună mâna să studieze să cânte”

Iată că scandalul dintre ele nu a încetat nici până în ziua de azi, iar Minodora a reacționat dur la auzul vorbelor Biancăi, care au fost depreciative. Cele două se cunosc de foarte mulți ani, și chiar din momentul în care s-au întâlnit pentru prima oară, acestea nu au reușit să găsească o cale de a se agrea.

Prezente și la evenimente comune, acestea s-au evitat, ca la scurt timp să ajungă în diverse emisiuni tv și să se acuze una pe cealaltă de diferite aspecte muzicale și vestimentare.

În perioada în care artistele s-au cunoscut, carierele în tv ale ambelor cântărețe erau în plină ascensiune, și deși au avut apariții comune în diferite show-uri, niciodată nu s-au avut la suflet.

Bianca Rus și Minodora, tensiuni de peste 10 ani

Bianca Rus a reușit din nou să reaprindă scandalul dintre ele, spunând că Minodora nu știe să se îmbrace. Auzind aceste cuvinte, a mai fost doar un pas până la izbucnirea Minodorei care s-a apărat numaidecât.

„Bianca Rus, fata asta care zice că nu știu să mă îmbrac. Important e să știi să cânți dacă tot ești artist și cu asta te ocupi. Fata aceasta îmi pronunță numele a doua oară pe ecrane. Am fost sunată acum 10 ani și mi-au spus că e o fată Bianca Rus care zice că eu nu știu să cânt sau ceva de genul acesta. Am întrebat cine este fata, pentru că nu o cunoșteam. Este a doua oară când îmi pronunță numele. O rog foarte tare să pună mâna să studieze, că cânte, nu poate să cânte nimic fata asta, se strofoacă de foarte mulți ani de zile să cânte”, a declarat Minodora la un post de televiziune.

Minodora, atac dur la adresa Biancăi rus

În cadrul aceleiași apariții tv, Minodora explică de ce crede ea că Bia Rus nu are succes în cariera muzicală. Singurul motiv pertinent pe care îl are aceasta fiind lipsa talentului vocal al Biancăi. Deși se străduiește de mulți ani să răzbească în industria muzicală, pentru Bianca Rus nimic nu pare să funcționeze, așa cum declară Minodora, iar acest lucru ar fi din cauza faptului că este lipsită de abilități vocale.

„Eu mereu am spus că e loc sub soare pentru toată lumea și atât timp cât nu mă deranjează cineva e ok. Fata asta trebuie să știe de la mine, eu îmi asum treaba asta vizavi de ce vreau să spun, și mă pricep să cânt, pentru că am studiat, și trebuie să știe că un artist e artist dacă Dumnezeu i-a dat voce și dacă prin sângele lui curge voce.

Dacă Dumnezeu ei nu i-a dat și prin sângele ei nu curge muzică, ea se chinuie de foarte mulți ani de zile. Dacă ar fi fost o persoană în banca ei, să își câștige bănuțul, nu m-ar fi deranjat. Dar ea îmi pronunță numele, Minodora, Minodora. Vreau să îi spun foarte clar că poate să se strofoace și să facă orice ar face în această viață, că dacă Dumnezeu nu îți dă, nu e”, a mai adăugat Minodora.

